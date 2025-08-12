Home > मनोरंजन > sunny leone के साथ हुआ धोखा, सोशल मीडिया पर बताई सच्चाई! वीडियो हुआ वायरल

सनी लियोनी ने इंस्टाग्राम पर टमाटर में बड़े-बड़े कीड़े दिखाने वाला वीडियो शेयर किया। फैंस ने मजेदार कमेंट्स किए, कोई बरसात का मौसम जिम्मेदार बता रहा है तो कोई इसे ‘प्रोटीन’ कह रहा है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 12, 2025 22:53:00 IST

sunny leone : बॉलीवुड की बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस सनी लियोनी अक्सर अपनी तस्वीरों और वीडियोज के कारण चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसने फैंस को हैरान भी कर दिया और हंसने का मौका भी दिया। सनी ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह अपने फॉलोअर्स को टमाटरों की हालत दिखाती नजर आ रही हैं।

वीडियो में सनी लियोनी कहती हैं कि उन्होंने दो अलग-अलग वेंडर से टमाटर खरीदे, लेकिन दोनों बार ही उन्हें खराब और कीड़ों से भरे टमाटर मिले। कैमरे में साफ दिख रहा है कि टमाटर के अंदर बड़े-बड़े कीड़े रेंग रहे हैं। इस नजारे को देखकर सनी खुद भी काफी परेशान दिखीं और उन्होंने कहा,
“अब समझ नहीं आ रहा कि सेफ टमाटर कहां से मिलेंगे।”

सनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जहां कुछ लोगों ने उनकी चिंता को सीरियसली लिया, वहीं कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स कर माहौल हल्का कर दिया।

एक यूजर ने इमोशनल अंदाज में लिखा –
“Ayeee😭 glad you are okay 🎀🥺”
तो दूसरे ने चुटकी लेते हुए कहा –
“सबको बिगाड़ के खुद सुधर गई…”

https://www.instagram.com/reel/DNQf6tNoQ5A/?igsh=MWdnazlocHIwYWR4ZQ%3D%3D

वहीं, एक और यूजर ने बरसात के मौसम का हवाला देते हुए कमेंट किया –
“This is common in rainy days 😂 they are delicious protein BTW you can have it 😂”

इन कमेंट्स को पढ़कर साफ है कि फैंस ने सनी के इस वीडियो को केवल एक शिकायत के तौर पर नहीं, बल्कि एक मनोरंजक मोमेंट के रूप में भी देखा।

गौरतलब है कि बरसात के मौसम में सब्जियों और फलों में कीड़े लगने की समस्या आम होती है। नमी और गर्माहट के कारण कीट तेजी से पनपते हैं, जिससे सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। ऐसे में लोग अकसर सब्जियां खरीदते समय ध्यान नहीं देते, और घर आकर पता चलता है कि उनमें कीड़े हैं।

सनी लियोनी के इस वीडियो ने न सिर्फ उनके फैंस को हंसाया, बल्कि लोगों को यह भी याद दिलाया कि खाने-पीने की चीजें खरीदते समय सावधानी बरतना कितनी जरूरी है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो हजारों लाइक्स और कमेंट्स बटोर रहा है, और चर्चा का विषय बना हुआ है।

सनी की यह पोस्ट इस बात का भी सबूत है कि बड़े सेलिब्रिटीज भी रोज़मर्रा की समस्याओं से अछूते नहीं हैं — चाहे वो खराब सब्जियां हों या मार्केट में क्वालिटी की गारंटी का अभाव।

