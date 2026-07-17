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‘चेस्ट पर जोर से मारा और हंसने लगा’… संजय दत्त की हीरोइन का छलका दर्द, इंडस्ट्री में बॉडीशेमिंग को लेकर किया बड़ा खुलासा!

समीरा रेड्डी ने अपने ताजा इंटरव्यू में बचपन के एक दर्दनाक एक्सपीरिएंस को शेयर किया. एक्ट्रेस ने बताया कि वो इंडस्ट्री में भी बॉडी शेमिंग का शिकार हो गई. उन्हें खुद को एक्सेप्ट करने में 30-35 साल लग गए.

By: Kajal Jain | Published: July 17, 2026 10:49:35 AM IST

'चेस्ट पर जोर से मारा और हंसने लगा'... संजय दत्त की हीरोइन का छलका दर्द, इंडस्ट्री में बॉडीशेमिंग को लेकर किया यह बड़ा खुलासा!
'चेस्ट पर जोर से मारा और हंसने लगा'... संजय दत्त की हीरोइन का छलका दर्द, इंडस्ट्री में बॉडीशेमिंग को लेकर किया यह बड़ा खुलासा!


बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी का 14 साल बाद एक बेहद अच्छा कमबैक हुआ है. हाल ही में एक्ट्रेस अभिजीत मोहन वारंग की पॉलीटिकल ड्रामा फिल्म आखिरी सवाल में एक्टर संजय दत्त के साथ नजर आईं. एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस काबिल-ए-तारीफ रही. लोगों ने समीरा रेड्डी के रोल को काफी प्रेज किया. अपने एक ताजा इंटरव्यू में समीरा रेड्डी ने अपने बॉडी शेमिंग और हरेसंमेंट से जुड़े खौफनाक एक्सपीरिएंस शेयर किए. एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों में महिला असिस्टेंट डायरेक्टर भी उन्हें बॉडी शेम करती थीं. वहीं स्कूल टाइम की एक बेहद चौंकाने वाली घटना को याद करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे वो एक बार हैरेसमेंट और बेड टच का शिकार हो गईं थी, लेकिन उन्होंने इस घटना पर ओवरथिंक करने या इग्नोर करने के बजाए तुरंत गलत करने वाले को सबक सिखाया था.

सीधे चेस्ट पर किया था अटैक!

हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने बताया कि जब वो मुंबई के बांद्रा में स्कूल जाती थीं तो एक दिन एक शख्स ने उनके साथ बदसुलूकी की. एक्ट्रेस ने बताया कि मैं बचपन से ही काफी हेल्दी बच्ची थी. एक दिन में स्कूल जा रही थी. मैंने कंधों पर स्कूल बैग टांगा हुआ था कि तभी करीब 14-15 साल का एक लड़का साइकिल पर आया और उसने मेरे चेस्ट पर जोर से हमला किया.

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एक्ट्रेस ने सिखाया ऐसा सबक…

अपनी बेबाकी और बिना फिल्टर के बात रखने वाली एक्ट्रेस समीरा ने इंटरव्यू में कहा कि उस लड़के ने चेस्ट पर जोर से मारा और हंसने लगा. मैं समझ नहीं पाई कि उसे ऐसा करके कौन सी खुशी मिली होगी. वो एक यंग लड़का था. लड़के की उम्र 14-15 साल रही होगी. मुझे मारते ही, वो साइकिल भगाकर हंसते हुए जा रहा था कि तभी मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपना स्कूल बैग और बोतल साइड में फेंक दी और उसके पीछे भागने लगी.

एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे वो चुप बैठने के बजाए लड़के की हरकत के खिलाफ उसके पीछे पड़ गई. तेजी से भागकर उसे पकड़ा और साइकिल से नीचे गिरा दिया. इतना ही नहीं लड़के की जमकर पिटाई भी कर दी. 

इनसिक्योरिटी का शिकार थी एक्ट्रेस

समीरा रेड्डी बताती हैं कि स्कूल जाने की एज में वो काफी चबी थीं. काफी वेट था. जबकि उनकी बहनें टॉप मॉडल थीं. इसलिए वो काफी डरती थीं. इनसिक्योर रहती थीं. एक्ट्रेस ने बताया कि उस एज मे उनके अंदर काफी एग्रेशन था और वो काफी इनसिक्योरिटीज में जीती थीं.  इस घटना के बाद उनके भीतर का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उन्हें खुद को एक्सेप्ट करने में 30-35 साल लग गए.

इंडस्ट्री में किया गया बॉडी शेम

समीरा रेड्डी ने यह भी बताया कि इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों में फीमले असिस्टेंट डायरेक्टर भी उन्हें बॉडी शेम करती थीं. एक्ट्रेस बोली कि ड्रेस डिजाइनर मुझे अक्सर कहती थीं कि अपने बॉडी शेप को लेकर कुछ करना चाहिए. इसलिए मेरे सभी आउटफिट्स में पैड वाली ब्रा लगी होती थी. बोल्डनेस के साथ अपने बात रखने वाली समीरा रेड्डी ने बताया कि मेरे पास पैड्स का सबसे अच्छा कलेक्शन है. एक्ट्रेस ने कहा कि 30 साल की उम्र तक मैं अपनी पहचान को लेकर संघर्ष करती रही क्योंकि मैं गोरी नहीं हूं, मेरी आंखें सुनहरी नहीं हैं और मेरी लंबाई भी ज्यादा नहीं है! मैं झुककर चलती थी क्योंकि मेरा हीरो लंबा नहीं था.

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Tags: akhiri sawalbollywood newsentertainment newssameera reddy
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