मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या आप उनके साथ सो सकती हैं?, जब हीरोइन से की गई ऐसी डिमांड, जानिए क्या हुआ आगे?

फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच कोई नई बात नहीं है. आज हम आपको बता रहे हैं कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से कैसे फोन पर सेक्सुअल फेवर की डिमांड की गई थी

Published By: Kavita Rajput
Published: September 7, 2025 10:27:52 IST

Radhika Apte Casting Couch: फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच कोई नई बात नहीं है। काम के बदले एक्टर या एक्ट्रेस से सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना कास्टिंग काउच है जिसके बारे में फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में दबी जुबान से बात होती रहती है। कई एक्ट्रेसेस अपने साथ हुई ऐसी घटनाओं के बारे में किसी ने किसी इंटरव्यू में जिक्र करती रहती हैं। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी ही बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपने फ़िल्मी करियर में भी दो बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया हालाँकि दोनों बार अपनी सोच और समझ से वो कास्टिंग काउच के चंगुल में फंसने से बच गईं। आइए जानते हैं कौन है वो एक्ट्रेस और उनके साथ क्या हुआ था।

एक्टर ने की थी फ्लर्ट करने की कोशिश

ये एक्ट्रेस राधिका आप्टे जिन्होंने 2016 में एक इंटरव्यू में अपने हुए ऐसे अनुभवों के बारे में बात की थी। राधिका ने कहा था, एक बार एक साउथ के एक्टर ने मुझे मेरे होटल रूम के होटल में कॉल किया था और मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। मैंने उसे भाव नहीं दिया था और उसके साथ बहुत ही रुखा व्यवहार किया था। इसके बाद उसने मेरे साथ लड़ाई भी की थी। उसके बाद मुझे उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा और मैं कास्टिंग काउच से बच गई। 

फ़ोन कॉल पर की गई अजीब डिमांड

राधिका ने एक और कास्टिंग काउच एक्सपीरिएंस के बारे में बात की और कहा, एक बार मुझे एक शख्स का फोन कॉल आया और मुझसे कहा गया कि वो एक बॉलीवुड फिल्म बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनसे मिलें, लेकिन क्या आप उनके साथ सोने में कंफर्टेबल रहेंगी? राधिका बोलीं, ये सुनकर मेरी हंसी छूट गई और मैंने उस शख्स से कहा कि आप बेहद फनी हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। भाड़ में जाओ तुम। 

राधिका का एक्टिंग करियर 

राधिका के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने हिंदी, तेलुगु, बंगाली और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया है। राधिका का करियर वेबसीरीज सेक्रेड गेम्स के कारण खूब चमका था और उन्हें लोगों ने नेटफ्लिक्स गर्ल का टैग दिया था। इसके बाद राधिका ने रात अकेली है, घौल जैसी सीरीज में भी काम किया है। राधिका अपनी बोल्ड इमेज के कारण भी जानी जाती हैं। फिल्म पार्च्ड में उनका न्यूड सीन काफी सुर्ख़ियों में था। उनकी पिछली फिल्म विक्रम वेधा थी जिसमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान भी नजर आए थे। 

Tags: Radhika ApteRadhika apte birthdayRadhika Apte casting couch
