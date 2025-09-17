इस भोली-भाली एक्ट्रेस के साथ बॉलीवुड में हुए सबसे ज्यादा रेप, फिर ऐसे हुई दर्दनाक मौत!

Najima Career Facts: बात आज बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस की जिनके बारे में कहा जाता है कि फिल्मों में सबसे ज्यादा रेप उन्हीं के साथ किए गए थे. हम बात कर रहे हैं 60-70 के दशक की एक्ट्रेस रहीं नाजिमा की, जिन्हें फिल्मों में लीड रोल नहीं मिले लेकिन सपोर्टिंग रोल्स के चलते ही उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली थी. नाजिमा का जन्म साल 1948 में नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था. एक्ट्रेस ने साल 1961 में आई फिल्म ‘उम्र कैद’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. साल 1965 आते तक नाजिमा को रामानंद सागर की फिल्म ‘आरजू’ के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका था.

नाजिमा पर फिल्माए गए सबसे ज्यादा रेप सीन

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नाजिमा बॉलीवुड की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस थीं जिनपर फिल्मों में सबसे ज्यादा रेप सीन फिल्माए गए थे. नाजिमा अपनी मासूम शक्ल के लिए जानी जाती थीं. यही वजह थी कि उन्हें अक्सर लीड एक्टर की बहन या हीरोइन की सहेली जैसे साइड रोल्स दिए जाते थे. 60-70 के दशक की फिल्मों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को दिखाने के लिए रेप सीन जोड़े जाते थे. ऐसे में डायरेक्टर्स की पहली पसंद नाजिमा ही थीं.

कभी किसी रोल के लिए मना नहीं करती थीं नाजिमा

एक बार किसी इंटरव्यू में नाजिमा से पूछा गया था कि वे अक्सर साइड रोल्स में नजर आती आती हैं और उनके ऊपर ही रेप सीन क्यों फिल्माए जाते हैं ?. इसके जवाब में नाजिमा ने कहा था , ‘घर चलाने के लिए मुझे ऐसे रोल्स निभाने पड़ते हैं, आज तक मैंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन किसी भी डायरेक्टर को ऐसा नहीं लगा कि मैं लीड रोल निभा सकती हूं. मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होगा लेकिन फिल्मों में बने रहने के लिए मुझे ऐसे रोल्स निभाने होंगे.

बहुत कम उम्र में ही हो गया था निधन

ख़बरों की मानें तो महज 27 साल की उम्र में नाजिमा का कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के चलते 1975 में निधन हो गया था. नाजिमा की आखिरी रिलीज हुई फिल्म की यदि बात करें तो उसका नाम ‘लव एंड गॉड’ था जो उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी.