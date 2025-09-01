Home > मनोरंजन > 1996 की इस फिल्म में कपूर खानदान की बेटी ने मचाया गदर, शाहरुख-सलमान को भी दिया था पछाड़…!

1996 की इस फिल्म में कपूर खानदान की बेटी ने मचाया गदर, शाहरुख-सलमान को भी दिया था पछाड़…!

This Actress Beats Khans : साल में कितनी भी फिल्में आ जाएं लेकिन उस फिल्म को लोग हमेशा याद रखते हैं जो काफी कमाई कर जाती है. हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसमें 22 साल की एक्ट्रेस मे काम के मामले में बड़े-बड़े एक्टर को धूल चटा दी थी. आइए जानते हैं वो कौन है-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 1, 2025 15:05:13 IST

इस एक्ट्रेस ने सबको पछाड़ा
इस एक्ट्रेस ने सबको पछाड़ा

This Actress Beats Khans : बॉलिवुड में कुछ ऐसे सितारे हैं जिनकी एक झलक भी लोगों के लिए काफी होती है. शाहरुख खान, सलमान खान और सनी देओल आज के समय पर भी ऐसे एक्टर्स हैं कि लोग उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं. हर कोई सोचता है कि अब क्या आएगा. इन तीनों का फैन बेस इतना गजब का है कि ये आते ही छा जाते हैं. लेकिन एक समय ऐसा था कि एक एक्ट्रेस ने इत तीनों को पीछे कर दिया था. 29 साल पहले 22 साल की इस नामी एक्ट्रेस ने इन्हें पीछे छोड़ दिया था. वैसे तो इस एक्ट्रेस से इन तीनों से ही बढ़िया रिलेशन हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे आगे थी. हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं करिश्मा कपूर हैं. 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करिश्मा कपूर ने सलमान खान के साथ काफी फिल्मों में काम किया है, वहीं उन्होंने सनी देओल के साथ भी काम किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें करिश्मा कपूर ने सबको ओंधे मुंह गिरा दिया.

करिश्मा ने सबको किया किनारे

साल 1996 में बहुत सी फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन जब राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई थी तब के समय में करिश्मा की उम्र महज 22 साल थी.  उस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ आमिर खान थे. वो एक ऐसी फिल्म थी जिसे आज भी सेम लेवल का प्यार मिलता है. इस फिल्म ने उस साल सबसे ज्यादा कमाए थे. फिल्म के सभी गाने भी हिट रहे थे. कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 76 करोड़ कमाए थे.

कब किसने किया डेब्यू?

चलिए शुरुआत करते हैं सनी पाजी से. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1983 में रिलीज हुई फिल्म बेताब से की थी. अब बात करते हैं शाहरुख खान की, जिनकी पहली फिल्म दीवाना थी, जो 1992 में पर्दे पर आई थी. सलमान खान पहली बार 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी में नजर आए थे, हालांकि मेन रोल उन्हें बाद में मिला.

