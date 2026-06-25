Kapoor Khandan की इस बेटी ने महज 16 साल की उम्र में किया था डेब्यू, पहली फिल्म से रातोंरात बनी स्टार, आज भी मचाती हैं गदर

Guess The Actress: हिंदी सिनेमा की खूबसूरत और प्रतिभाशाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर आज अपना 52वां जन्मदिन (Karishma Kapoor Birthday) मना रही हैं. 90 के दशक में अपने शानदार अभिनय और ग्लैमरस अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली करिश्मा कपूर का नाम बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेसेज में शामिल किया जाता है. उनके जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी पहली फिल्म और फिल्मी सफर की दिलचस्प कहानी.

करिश्मा कपूर ने साल 1991 में रिलीज हुई रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म ‘प्रेम कैदी’ (Karishma Kapoor Debut Film Prem Qaidi) से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म का निर्देशन के. मुरली मोहन राव ने किया था. 21 जून 1991 को रिलीज हुई इस फिल्म में करिश्मा मेन रोल के रूप में नजर आई थीं. उनके साथ एक्टर हरीश कुमार ने भी इसी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उस समय करिश्मा महज 16 साल की थीं. खास बात ये रही कि कपूर परिवार की परंपरा को तोड़ते हुए वो सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखने वाली कपूर खानदान की पहली एक्ट्रेस बनीं. यही वजह है कि उनका डेब्यू उस दौर में काफी चर्चा का विषय बना था.

कम बजट में बनी फिल्म ने किया शानदार प्रदर्शन

‘प्रेम कैदी’ को लगभग 2.5 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था. हालांकि फिल्म का बजट सीमित था, लेकिन लोगों ने इसे खूब पसंद किया. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने करीब 4.2 करोड़ रुपये की कमाई की और ये व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई. फिल्म के गाने और करिश्मा कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. पहली ही फिल्म की सफलता ने उन्हें इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान दिलाई और आगे चलकर उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.

बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में शुमार

‘प्रेम कैदी’ से शुरू हुआ करिश्मा कपूर का सफर बाद में कई यादगार फिल्मों तक पहुंचा. उन्होंने अपने करियर में कॉमेडी, रोमांस और गंभीर किरदारों के जरिए अभिनय का अलग-अलग रंग दिखाया. आज भी करिश्मा कपूर की लोकप्रियता बरकरार है और उनके प्रशंसक उन्हें बेहद पसंद करते हैं.