काजोल ने भाई के लिए किया ऐसा, इस एक्टर पर बरसाए लगातर 10 थप्पड़, डायरेक्टर की भी ढीली हुई पैंट!

बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए फेमस काजोल आज भी लोगों की पसंदीदा एक्ट्रेसेज में शुमार हैं. 90 के दशक में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में नजर आ चुकीं काजोल 51 की उम्र में भी फिल्मों और शोज में एक्टिव हैं. अपनी फिल्मों के साथ-साथ वो अपने मजेदार और चौंकाने वाले किस्सों को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं.

काजोल की पहली फिल्म ‘बेखुदी’ साल 1992 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ एक्टर कमल सदाना ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी. फिल्म का निर्देशन राहुल रवैल ने किया था. इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सेट पर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया.

10 थप्पड़ों वाला सीन, सब रह गए दंग

TV 9 की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म में एक सीन था जहां काजोल को गुस्से में आकर कमल को थप्पड़ मारना था. कहानी के अनुसार, काजोल को पता चलता है कि कमल ने उसके भाई की हत्या कर दी है और इसी गुस्से में वो उसे थप्पड़ मारती है.

काजोल पूरी तरह से अपने किरदार में ढल चुकी थीं जब कैमरा रोल हुआ, तो उन्होंने कमल को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि सब चौंक गए. डायरेक्टर ने तुरंत कहा कि थोड़ा हल्का हाथ रखें, लेकिन जब दोबारा टेक हुआ तो काजोल ने फिर से वही दोहराया.

ये सिलसिला रुका नहीं – उन्होंने एक के बाद एक कुल 10 बार थप्पड़ मारा और हर बार उतनी ही शिद्दत से! सेट पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए और खुद डायरेक्टर भी चुप रह गए.

काजोल का करियर

काजोल का करियर बेहद सफल रहा है. ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘फना’, ‘इश्क’, ‘गुप्त’, ‘कभी खुशी कभी ग़म’ जैसी सुपरहिट फिल्मों से उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया है।

हाल ही में वो फिल्म ‘मां’ में नजर आईं, हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर सकी. इन दिनों वो ट्विंकल खन्ना के साथ अपने नए शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ को लेकर चर्चा में हैं, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

काजोल का ये किस्सा बताता है कि वे सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी कितनी गंभीरता और जुनून के साथ अपने किरदारों को निभाती हैं.