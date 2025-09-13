Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > पैसों के लिए सेक्स किया…बॉलीवुड एक्ट्रेस ने खुलेआम कबूली ‘बात’, सुनकर कानों पर रखने पड़ जाएंगे हाथ

बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने खुलेआम पैसों के लिए सेक्स करने की बात कबूल की है. एक्ट्रेस की बातें इतनी ज्यादा बोल्ड हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 13, 2025 8:55:57 AM IST

बॉलीवुड की दुनिया जितनी ग्लैमरस बाहर से दिखाई देती है, उतनी ही अंदर से डार्क है. यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड का विवादों से पुराना नाता रहा है और इन्हीं विवादों में से एक ऐसी एक्ट्रेस का भी रहा है जिसने खुलेआम पैसे लेकर कई लोगों से सेक्स करने की बात कबूल की थी. जी हां, यह एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) हैं. शर्लिन चोपड़ा को भले ही आपने सिल्वर स्क्रीन पर कम देखा होगा, लेकिन वह सोशल मीडिया पर अपनी बिंदास जिंदगी और बेबाक बयानों के लिए अक्सर ही छाई रहती हैं. 

क्या पैसों के लिए सेक्स कर चुकी है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस?

शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra Controversy) एक नहीं, बल्कि कई बार विवादों का हिस्सा रह चुकी हैं. लेकिन, साल 2012 में भी शर्लिन चोपड़ा ने अपना एक ऐसा बेबाक साइड दिखाया था, जिसे देखकर और सुनकर लोगों के होश उड़ गए थे. शर्लिन चोपड़ा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट (आज x) पर ऐसे कई पोस्ट शेयर किए थे, जिसमें उन्हें पैसे लेकर लोगों के साथ सेक्स करने की बात कबूल की थी. शर्लिन (Sherlyn Chopra Twitter) ने लिखा था, मुझे अपने ट्विटर और contact@sherlynchopra.com पर कई लोगों ऑफर मिलते हैं, जो पैसे देकर सेक्स करना चाहते हैं. तो उन लोगों को बता देना चाहती हूं कि मैं पहले ही पैसों के लिए सेक्स कर चुकी हूं. 

आगे शर्लिन ने बताया था, आप लोगों को निराश करने के लिए माफी मांगती हूं. लेकिन, अब पैसे लेकर सेक्स नहीं करती हूं. क्योंकि, मुझे ऐसा अहसास हुआ कि इसमें अब मुझे मजा नहीं आता है. 

मैग्जीन को बेच चुकी हैं न्यूड फोटोज!

पैसों के लिए सेक्स से लेकर न्यूड फोटोज बेचने जैसे विवादों से शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra Seductive Photos) का नाम जुड़ चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, अमेरिकी मैग्जीन प्लेब्वॉय को शर्लिन चोपड़ा ने अपनी न्यूड फोटोज भी बेची थीं. 

शर्लिन चोपड़ा का करियर

शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra Movies) ने अपने करियर की शुरुआत टाइमपास फिल्म से की थी. टाइमपास के बाद एक्ट्रेस गेम, नॉटी ब्वॉय, रेड स्वास्तिक और वजह तुम हो, कामसूत्र 3 डी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. इसके अलावा ऐसी कई फिल्में और भी हैं जिसमें शर्लिन छोटे रोल और डांस नंबर दिए हैं. फिल्मों के अलावा शर्लिन चोपड़ा ने मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस के सीजन 3 में भी हिस्सा लिया था. इतना ही नहीं, उन्होंने एमटीवी के शो स्पिल्ट्सविला में भी पार्टिसिपेट किया था. 

