‘पठान’ और ‘कल्कि’ में हजार करोड़ कमाने वाली Deepika Padukone की ये फिल्म थी इतनी बड़ी फ्लॉप, 5 करोड़ में हुई रफा-दफा..!

Deepika Padukone flop movie : बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिनकी कमाई ने दुनियाभर में हजारों करोड़ का आंकड़ा पार किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब वो एक ऐसी फिल्म का हिस्सा रहीं जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई?

Published: August 29, 2025 15:22:00 IST

Deepika Padukone flop movie : दीपिका पादुकोण आज बॉलीवुड की सबसे नामी एक्ट्रेसेज में से एक हैं. उन्होंने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पहचान बनाई है. लेकिन हर कामयाब सफर के पीछे कुछ ऐसे पल भी होते हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती. दीपिका के करियर में भी एक फिल्म ऐसी रही, जिसे लोगों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई.

दीपिका ने अपनी एक्टिंग की पारी की शुरुआत 2006 में कन्नड़ फिल्म ‘ऐश्वर्या’ से की थी. लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने धमाकेदार एंट्री की साल 2007 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘ओम शांति ओम’ से, जो सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ उनकी पहली फिल्म थी. इस फिल्म की जबरदस्त सफलता ने दीपिका को रातों-रात स्टार बना दिया. हालांकि, करियर के शुरुआती सालों में उन्हें कई फ्लॉप फिल्मों का भी सामना करना पड़ा.

वो फिल्म जिसने उम्मीदों पर पानी फेर दिया

हम बात कर रहे हैं साल 2010 में आई फिल्म ‘खेलें हम जी जान से’ (Khelein Hum Jee Jaan Sey) की, जिसमें दीपिका (Deepika Padukone flop movie) ने स्वतंत्रता सेनानी कल्पना दत्ता का रोल निभाया था. फिल्म में उनके साथ लीड रोल में अभिषेक बच्चन नजर आए थे, जिन्होंने सूर्य सेन का रोल किया था. ये एक पीरियड ड्रामा था, जिसे आशुतोष गोवारिकर जैसे निर्देशक ने बनाया था.

बड़ा बजट, बड़ा नाम

फिल्म के कलाकारों की लंबी लाइन थीसिकंदर खेर, विशाखा सिंह, सम्राट मुखर्जी जैसे एक्टर्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे. मेकर्स ने फिल्म पर करीब 45 करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन नतीजा बेहद निराशाजनक रहा. ये फिल्म भारत में 5 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई और कुल मिलाकर वर्ल्डवाइड सिर्फ 8 करोड़ रुपये ही बटोर सकी. इसे बॉक्स ऑफिस पर एक ‘मेगा डिजास्टर’ करार दिया गया.

असफलता के बाद भी कायम रहा दीपिका का जलवा

हालांकि इस एक नाकाम फिल्म से दीपिका के करियर पर कोई खास असर नहीं पड़ा. समय के साथ उन्होंने खुद को न सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस के रूप में साबित किया, बल्कि कुछ शानदार कमाई वाली फिल्मों का भी हिस्सा बनीं. ‘पठान’ (2023) और ‘कल्कि 2898 ए.डी.’ (2024) जैसी फिल्मों ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की.

हर बड़े कलाकार के करियर में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरतीं. दीपिका पादुकोण के लिए ‘खेलें हम जी जान से’ वैसी ही एक कड़वी याद बनकर रह गई. लेकिन उनके टैलेंट और मेहनत ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया और आज वे बॉलीवुड की सबसे सफल और ग्लोबल पहचान रखने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं.

