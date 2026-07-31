Home > मनोरंजन > सावन में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने मंदिर गईं भूमि पेडनेकर, लेकिन पहना कुछ ऐसा….कि हो गईं ट्रोल

सावन में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने मंदिर गईं भूमि पेडनेकर, लेकिन पहना कुछ ऐसा….कि हो गईं ट्रोल

Bhumi Pednekar: भूमि पेडनेकर ने सावन के दौरान शिवलिंग की पूजा करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें और एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके बाद लोग मंदिर में उनके लुक को लेकर उन्हें ट्रोल करने लगे.

By: Shivangi Shukla | Published: July 31, 2026 2:41:21 PM IST

भूमि पेडनेकर
भूमि पेडनेकर


सावन के पवित्र महीने में एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी भोलेबाबा के आशीर्वाद के लिए मंदिर गईं थीं, जिसके कुछ फोटोस और वीडियो भूमि ने इंस्टाग्राम पर शेयर किये, जिसके बाद उनकी जमकर ट्रोलिंग होने लगी. 

इन फोटोज और वीडियो में भूमि भगवान शिव की पूजा करते और उनका जलाभिषेक करती नजर आ रही हैं, लेकिन उन्होंने पूजा के दौरान सनग्लासेस पहन रखें हैं, जिस पर यूजर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं.

You Might Be Interested In

मंदिर के अंदर चश्मा पहनने पर ट्रोल हुईं भूमि 

गुरुवार को भूमि ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. इस वीडियो में वो ब्लैक कलर के टॉप, नीली जींस और ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए, वह शिवलिंग पर जल अभिषेक करती नजर आ रही हैं. कैप्शन में उन्होंने लिखा, “सावन की शुरुआत के साथ, मैं आसान जीवन की नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीने की शक्ति की प्रार्थना करती हूं. हर हर महादेव.”

नेटिजन्स की प्रतिक्रिया 

इस पोस्ट पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. जहां कई लोगों ने सावन के दौरान मंदिर जाने के लिए भूमि की सराहना की, वहीं कुछ लोगों ने प्रार्थना करते समय धूप का चश्मा पहनने के उनके फैसले पर सवाल उठाए. एक यूजर ने कमेंट किया, “क्या आप प्रार्थना करने से पहले अपने चश्मे नहीं उतार सकती थीं?” दूसरे यूजर ने लिखा, “यह महादेव की पूजा से ज़्यादा फोटोशूट जैसा लग रहा है. कृपया ऐसी चीज़ें पोस्ट न करें.” एक और  यूजर ने कहा, “मैंने पूजा करते समय किसी को चश्मा पहने हुए कभी नहीं देखा.”

काम के मोर्चे पर बात करें तो भूमि ‘द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज’ में नजर आएंगी. इस फिल्म में वो बेलवाड़ी की योद्धा रानी बेलवाड़ी मल्लाम्मा के रूप में शामिल हो गई हैं. इस ऐतिहासिक ड्रामा में ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ अर्जुन रामपाल और विवेक ओबेरॉय भी हैं. फिल्म का निर्देशन संदीप सिंह ने किया है. फिल्म को दो भागों में रिलीज करने की योजना है.

Tags: Bhumi Pednekarbollywoodentertainment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बालों में कौन सा तेल लगाना रहेगा सही?

July 30, 2026

इन 6 हिट फिल्मों में दिखा था मुमताज का दमदार...

July 30, 2026

भारत के 10 सबसे मशहूर GI टैग प्रोडक्ट्स!

July 30, 2026

ICC रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, टॉप-10 में 7...

July 30, 2026

तलाक के सालों बाद राजा चौधरी ने बताया क्यों कस्टडी...

July 29, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाया गुरु का किरदार

July 29, 2026
सावन में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने मंदिर गईं भूमि पेडनेकर, लेकिन पहना कुछ ऐसा….कि हो गईं ट्रोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सावन में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने मंदिर गईं भूमि पेडनेकर, लेकिन पहना कुछ ऐसा….कि हो गईं ट्रोल
सावन में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने मंदिर गईं भूमि पेडनेकर, लेकिन पहना कुछ ऐसा….कि हो गईं ट्रोल
सावन में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने मंदिर गईं भूमि पेडनेकर, लेकिन पहना कुछ ऐसा….कि हो गईं ट्रोल
सावन में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने मंदिर गईं भूमि पेडनेकर, लेकिन पहना कुछ ऐसा….कि हो गईं ट्रोल