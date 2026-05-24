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कपड़े उतारकर…, इस दिग्गज एक्ट्रेस ने अपने काम को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- भगवान मुझे उठा ले

फिल्मों और टीवी की मशहूर अभिनेत्री अनीता कंवल इन दिनों काम के लिए भटक रही हैं. वह 72 वर्ष की उम्र में ऑडिशन दे रही हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने काम ना मिलने के दर्द के साथ कई बड़े खुलासे किए हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 24, 2026 1:53:23 PM IST

72 वर्ष की उम्र में भी अनीता कंवल दे रही हैं ऑडिशन
72 वर्ष की उम्र में भी अनीता कंवल दे रही हैं ऑडिशन


अक्सर कहा जाता है कि सबका एक दौर होता है. ऐसा ही कुछ समय अभिनेत्री अनीता कंवल का था. उन्होंन एक समय में कभी 13 शोज में साथ काम किया था. फिल्मों और टीवी की दुनिया का वो बड़ा नाम हैं. अब 72 वर्ष में भी वो काम ढूंढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें सब रिजेक्ट कर दिए हैं. अब एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपने दुखों को बयां किया है. साथ ही कहा कि ईश्वर उन्हें उठा ले. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या-क्या कहा. 

कोई उन्हें पहचान तक नहीं रहा है

सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में अनीता कंवल ने अपनी जिंदगी के दर्द को बयां किया. उन्होंने बताया,  ‘एक सहायक ने मुझसे अपना परिचय देने को कहा. मैंने कहा, ‘मैं अनीता कंवल हूं और मैं तब से अभिनय कर रही हूं जब आपमें से ज़्यादातर लोग पैदा भी नहीं हुए थे.’ इसके बाद सब चुप हो गए.’ वो लोग इस बात पर हंसे. 

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अभी भी ऑडिशन दे रही हैं

अभिनेत्री ने आगे बातचीत में कहा कि वह अहंकार को दरकिनार रखते हुए ऑडिशन देना जारी रखती हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं ऑडिशन दे रही हूं, लेकिन लगता है कि अब किसी को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है। पहले लोग कहते थे कि टेलीविजन पर मेरा चेहरा बहुत ज्यादा दिख चुका है. लेकिन टीवी पर काम किए हुए आठ साल हो गए हैं. आज जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हैं, तो हर प्रोजेक्ट में वही कलाकार नजर आते हैं. फिर वे कैसे ओवरएक्सपोज्ड नहीं हैं? शायद मेरा समय अब ​​सही नहीं है.’ 

भगवान मुझे उठा ले

आपको बता दें कि एक्ट्रेस काम ना मिलने की वजह से हताश हैं. उन्होंने कहा, ‘अब मैं आत्मसंदेह से ग्रस्त हूं. मुझे लगता है कि कहीं मुझमें ही तो कुछ गड़बड़ नहीं है? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? हां, मेरी उम्र बढ़ गई है. लेकिन मैं 12 साल की बच्ची का रोल नहीं चाहती. मुझे 70 साल की महिला का रोल दीजिए. मेरी उम्र के लोगों को खूब काम मिल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं?’

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पर भड़कीं

अपने अकेलेपन पर बात करते हुए अनीता कंवल ने आज के दौर में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को मिल रहे एक्टिंग के मौकों पर भी नाराजगी जताई. ‘बनेगी अपनी बात’ और ‘सोनपरी’ जैसे लोकप्रिय शोज़ में काम कर चुकीं अनीता ने कहा कि अब इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को महत्व दिया जाता है. उन्होंने कहा, ‘आज कोई भी इंस्टाग्राम पर कपड़े उतारकर फेमस हो सकता है, लेकिन असली टैलेंट कहां है? इन इंफ्लुएंसर्स की कौन सी फिल्म हिट हुई है?’

एक नजर अनीता कंवल के करियर पर

अनीता कंवल टेलीविजन और फिल्मों, दोनों ही क्षेत्रों में एक शानदार करियर बनाया है. उन्होंने ‘शांति’, ‘बनेगी अपनी बात’, ‘जस्ट मोहब्बत’, ‘सोनपरी’ और ‘ससुराल गेंदा फूल’ जैसे लोकप्रिय शो में काम किया है. उन्हें विशेष रूप से Zee TV के शो ‘बनेगी अपनी बात’ में ‘मिसेज सेठ’ के दमदार किरदार के लिए याद किया जाता है. यह शो 1990 के दशक के भारतीय टेलीविज़न के सबसे यादगार शो में से एक था.

Tags: anita kanwal
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