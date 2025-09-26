इस हॉट एक्टर के साथ ‘वन नाइट स्टैंड’ के लिए तैयार हैं एक्ट्रेस अमीषा पटेल..!
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > इस हॉट एक्टर के साथ ‘वन नाइट स्टैंड’ के लिए तैयार हैं एक्ट्रेस अमीषा पटेल..!

इस हॉट एक्टर के साथ ‘वन नाइट स्टैंड’ के लिए तैयार हैं एक्ट्रेस अमीषा पटेल..!

अपने बेबाक बयान देने के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं. उन्होंने हाल ही में अपने क्रश के बारे में बताया जिनके साथ में आने के लिए वो अपने जीवन के सारे रूल्स को तोड़ सकती हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 26, 2025 10:19:58 AM IST

इस हॉट एक्टर के साथ ‘वन नाइट स्टैंड’ के लिए तैयार हैं एक्ट्रेस अमीषा पटेल..!

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस अमीषा पटेल अपनी पर्सनल लाइफ को अक्सर पर्दे के पीछे ही रखना पसंद करती हैं. ये तो सभी को पता है कि एक्ट्रेस शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए ये सवाल हमेशा बना रहता है कि आखिर कब अमीषा शादी करेंगी. हाल ही में उन्होंने अपने दिल की कुछ गहराइयों से जुड़ी बातें शेयर कीं, जिसमें उन्होंने प्यार, क्रश और वन नाइट स्टैंड तक का खुलासा किया.

रणवीर अलाहबादिया के मशहूर पॉडकास्ट में जब अमीषा से उनके सेलिब्रिटी क्रश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी हिचक के हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज का नाम लिया. अमीषा ने बताया कि बचपन से ही वे टॉम क्रूज की बहुत बड़ी फैन हैं. उनके पेंसिल बॉक्स से लेकर रूम के पोस्टर तक टॉम की फोटोज सजी हुई थीं. इस बात से साफ होता है कि टॉम क्रूज का उनके दिल में खास जगह है.

 वन नाइट स्टैंड के लिए भी तैयार

अमीषा ने अपने एकतरफा क्रश को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा कि टॉम क्रूज के लिए वे अपने सारे प्रिंसिपल्स को छोड़ सकती हैं. उन्होंने ये भी बताया कि अगर मौका मिले तो वे उनके साथ वन नाइट स्टैंड के लिए भी तैयार हैं. इस बयान से उनके खुले विचार और दिल की सच्चाई का पता चलता है, जो उन्होंने कभी छुपाई नहीं.

 पहले भी जाहिर किया था टॉम के लिए प्यार

ये कोई पहली बार नहीं है जब अमीषा ने टॉम क्रूज के लिए अपने प्यार का इजहार किया हो. कुछ साल पहले एक इवेंट में भी उन्होंने कहा था कि वे टॉम के साथ काम करना पसंद करेंगी और अगर मौका मिले तो उनसे शादी भी कर सकती हैं. ये बयान उनके क्रश और सम्मान को दिखाता है.

 प्रोफेशनल लाइफ और आने वाले प्रोजेक्ट्स

जहां तक अमीषा की करियर की बात है, वे हाल ही में फिल्म ‘तौबा तेरा जलवा’ में नजर आई थीं, जो लोगों को खास पसंद नहीं आई. फिलहाल उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन उनके फैंस उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

अमीषा पटेल ने अपने दिल की बात बड़ी सहजता और ईमानदारी से शेयर की है. टॉम क्रूज के प्रति उनका क्रश, उनके खुलकर वन नाइट स्टैंड की बात कहना और अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुले विचार रखना उन्हें एक बेबाक और माडर्न कलाकार के रूप में दिखाता है. 

Tags: Ameesha Patelameesha patel crushameesha patel crush tom cruiseAmeesha Patel Movies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम,...

September 27, 2025

अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन...

September 27, 2025

ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर...

September 26, 2025

अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस...

September 26, 2025

क्या तकिया ही है आपकी थकान और दर्द की असली...

September 26, 2025

चाय बनाते वक्त भूल से भी न करें ये गलतियां,...

September 26, 2025
इस हॉट एक्टर के साथ ‘वन नाइट स्टैंड’ के लिए तैयार हैं एक्ट्रेस अमीषा पटेल..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस हॉट एक्टर के साथ ‘वन नाइट स्टैंड’ के लिए तैयार हैं एक्ट्रेस अमीषा पटेल..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस हॉट एक्टर के साथ ‘वन नाइट स्टैंड’ के लिए तैयार हैं एक्ट्रेस अमीषा पटेल..!
इस हॉट एक्टर के साथ ‘वन नाइट स्टैंड’ के लिए तैयार हैं एक्ट्रेस अमीषा पटेल..!
इस हॉट एक्टर के साथ ‘वन नाइट स्टैंड’ के लिए तैयार हैं एक्ट्रेस अमीषा पटेल..!
इस हॉट एक्टर के साथ ‘वन नाइट स्टैंड’ के लिए तैयार हैं एक्ट्रेस अमीषा पटेल..!