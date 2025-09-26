इस हॉट एक्टर के साथ ‘वन नाइट स्टैंड’ के लिए तैयार हैं एक्ट्रेस अमीषा पटेल..!

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस अमीषा पटेल अपनी पर्सनल लाइफ को अक्सर पर्दे के पीछे ही रखना पसंद करती हैं. ये तो सभी को पता है कि एक्ट्रेस शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए ये सवाल हमेशा बना रहता है कि आखिर कब अमीषा शादी करेंगी. हाल ही में उन्होंने अपने दिल की कुछ गहराइयों से जुड़ी बातें शेयर कीं, जिसमें उन्होंने प्यार, क्रश और वन नाइट स्टैंड तक का खुलासा किया.

रणवीर अलाहबादिया के मशहूर पॉडकास्ट में जब अमीषा से उनके सेलिब्रिटी क्रश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी हिचक के हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज का नाम लिया. अमीषा ने बताया कि बचपन से ही वे टॉम क्रूज की बहुत बड़ी फैन हैं. उनके पेंसिल बॉक्स से लेकर रूम के पोस्टर तक टॉम की फोटोज सजी हुई थीं. इस बात से साफ होता है कि टॉम क्रूज का उनके दिल में खास जगह है.

वन नाइट स्टैंड के लिए भी तैयार

अमीषा ने अपने एकतरफा क्रश को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा कि टॉम क्रूज के लिए वे अपने सारे प्रिंसिपल्स को छोड़ सकती हैं. उन्होंने ये भी बताया कि अगर मौका मिले तो वे उनके साथ वन नाइट स्टैंड के लिए भी तैयार हैं. इस बयान से उनके खुले विचार और दिल की सच्चाई का पता चलता है, जो उन्होंने कभी छुपाई नहीं.

पहले भी जाहिर किया था टॉम के लिए प्यार

ये कोई पहली बार नहीं है जब अमीषा ने टॉम क्रूज के लिए अपने प्यार का इजहार किया हो. कुछ साल पहले एक इवेंट में भी उन्होंने कहा था कि वे टॉम के साथ काम करना पसंद करेंगी और अगर मौका मिले तो उनसे शादी भी कर सकती हैं. ये बयान उनके क्रश और सम्मान को दिखाता है.

प्रोफेशनल लाइफ और आने वाले प्रोजेक्ट्स

जहां तक अमीषा की करियर की बात है, वे हाल ही में फिल्म ‘तौबा तेरा जलवा’ में नजर आई थीं, जो लोगों को खास पसंद नहीं आई. फिलहाल उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन उनके फैंस उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

अमीषा पटेल ने अपने दिल की बात बड़ी सहजता और ईमानदारी से शेयर की है. टॉम क्रूज के प्रति उनका क्रश, उनके खुलकर वन नाइट स्टैंड की बात कहना और अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुले विचार रखना उन्हें एक बेबाक और माडर्न कलाकार के रूप में दिखाता है.