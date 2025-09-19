‘सिर्फ 16 साल की उम्र में….’, अमीषा पटेल 11 बच्चे करना चाहती थी पैदा, इस चीज का है एक्ट्रेस को शौक
Ameesha Patel : बॉलीवुड की एक्ट्रेस अमीषा पटेल काफी बच्चों को गोद ले चूकी हैं और उन्हें इस चीज का बेहद शौक है, वो ये चीज बचपन से ही करती आई हैं. आइए जानते हैं कि वो क्या है-

By: sanskritij jaipuria | Published: September 19, 2025 3:29:24 PM IST

Ameesha Patel : बॉलीवुड की ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेस अमीषा पटेल अब 50 साल की हो चुकी हैं. फिल्मों में अपने किरदारों से लोगों का दिल जीतने वाली अमीषा की पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा होती है. खासकर उनकी शादी और फैमिली प्लानिंग को लेकर. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इन तमाम सवालों का जवाब बेहद सादगी और ईमानदारी से दिया.

 शादी नहीं, लेकिन बच्चों से है गहरा लगाव

रणवीर इलाहबादिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अमीषा पटेल ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले. उन्होंने बताया कि भले ही उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन बच्चों के लिए उनके दिल में खास जगह है. अमीषा कहती हैं, “मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, मैं अपने भतीजे और भतीजी के डायपर तक बदलती हूं. उन्हें खिलाना, सुलाना और उनकी देखभाल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है.”

उन्होंने आगे बताया कि कभी वो मजाक में कहती थीं कि वो पूरी की पूरी एक क्रिकेट टीम पैदा करेंगी. लेकिन उनकी मां उन्हें समझाती थीं कि एक बच्चे की जिम्मेदारी भी कितनी बड़ी होती है.

 चुपचाप गोद लिए कुछ बच्चे

इस इंटरव्यू में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब अमीषा ने बताया कि उन्होंने कुछ जरूरतमंद बच्चों को चुपचाप गोद लिया है. उन्होंने कहा, “बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने कुछ अनाथ बच्चों को गोद लिया है. वे बच्चे खुद भी नहीं जानते कि उन्हें मैंने एडॉप्ट किया है. मैं चुपचाप उनकी पढ़ाई, मेडिकल और जरूरतों का पूरा खर्च उठाती हूं.”

अमीषा का कहना है कि उन्होंने हमेशा से सोचा कि क्यों न ऐसे बच्चों को घर और प्यार दिया जाए, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. उनका मानना है कि जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी जी जानी चाहिए.

 बैग्स का है शौक

बच्चों की बड़ी जिम्मेदारी को लेकर अमीषा ने कहा कि यही वजह है कि उन्होंने अब तक किसी पालतू जानवर को भी नहीं पाला. हालांकि, उनका एक शौक जरूर है – बैग्स कलेक्ट करने का. उन्होंने बताया, “मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं 16 साल की उम्र से बैग्स इकट्ठा कर रही हूं.”

Tags: Ameesha Patelentertainment newsRanveer Allahbadiaranveer allahbadia news podcastranveer allahbadia podcast with ameesha patel
