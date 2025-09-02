Home > मनोरंजन > क्या आप जानते हैं कहां से आया ‘ढाई किलो का हाथ’ वाला डायलॉग, इस लीजेंड एक्टर से है कनेक्शन..!

क्या आप जानते हैं कहां से आया ‘ढाई किलो का हाथ’ वाला डायलॉग, इस लीजेंड एक्टर से है कनेक्शन..!

आपने सनी देओल का ये एक फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा, जिसमें सनी बोलते हैं- ये ढाई किलो का हाथ...इस डायलॉग को लोगों ने काफी पसंद किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, कहां से ये डायलॉग आया है-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 2, 2025 13:09:16 IST

Sunny Deol
Sunny Deol

बॉलीवुड में हर शुक्रवार को तमाम फिल्में आती है. कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनके डायलॉग हमारे जहन में बस जातें है. आपने भी बहुत से डायलॉग सुने होंगे. अक्सर पुरानी फिल्मों के डायलॉग ज्यादा फेमस रहते हैं, जैसे कि एक ये डायलॉग तो काफी फेमस है- ढाई किलो का हाथ , ये डायलॉग सनी देओल का है और इसे सबने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डायलॉग कब कहां से आया है. अगर नहीं तो आइए जानते हैं. ये डायलॉग सनी के पिता धर्मेंद्र के तीन किलो का हाथ वाला डायलॉग बोलने के बाद लिखा गया था. 

सनी का ढाई किलो के हाथ वाला डायलॉग फिल्म ‘दामिनी’ का है, जिसमें वो बोलते हैं कि- ‘ये ढाई किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है, तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है.’

पिता से लिया गया डायलॉग

सनी देओल का ये डायलॉग उनके पिता की फिल्म से आया था. धर्मेंद्र की फिल्म सीता-गीता में एक डायलॉग के बाद इस डायलॉग को लिखा गया था. जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म ‘दामिनी’ 1992 में आई थी, वहीं सनी देओल के पिता धर्मेंद्र की फिल्म ‘सीता और गीता’ साल 1972 में आई थी. फिल्म सीता-गाती में एक डायलॉग था कि- “जिस दिन यह तीन किलो का हाथ पड़ जाएगा ना, फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार पर चिपका दूंगा.” लेकिन धर्मेंद्र ये डायलॉग इतना फेमस नहीं हुआ, पर सनी देओल का डायलॉग काफी फेमस हो गया है.

शराब पीकर किया था रोल

धर्मेंद्र की लाइफ से जुड़े बहुत से किस्से है और इसमें से एक ये भी है कि उन्होंने फिल्म ‘सीता और गीता’के एक सीन में शराब पीकर एक्टिंग की थी. ये बात बहुत कम लोगों को ही पता है कि उस सीन में धर्मेंद्रे में सही में शराब पी थी. अगर इस फिल्म की कहानी कि बात करें तो ये एक फीमेल लीड मूवी थी, जिसमें हेमा मालिनी थी और राजेश खन्ना को भी साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने इस मूवी को करने से मना कर दिया क्योंकि इस फिल्म की लीड फीमेल थी.

बाद में इस फिल्म में धर्मेंद्र को लिया गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेमा मालिनी ने इस फिल्म में डबल रोल किया था और लोगों को बहुत पसंद भी आई थी.

इस फिल्म से हुआ रखी नींव

वहीं धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की फिल्म ‘शोले’ की नींव सीता-गीता की सक्सेस पार्टी में रखी गई थी. सीता-गीता को लोगों ने इतना पसंद किया था, ये फिल्म इतनी चली थी कि इसके लिए सक्सेस पार्टी रखी गई थी.  धरमेंद्र औल हेमा को एक साथ देख लोगों को काफी अच्छा लगा और फिर यहीं से शोले का आइडिया निकला.
 
 

