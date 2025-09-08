करोड़ों का स्टारडम फिर भी मास्टर की डिग्री के लिए तरसा ये एक्टर, खुद किया था खुलासा

Shah Rukh Khan Education : शाहरुख खान, जिन्हें आज दुनियाभर में एक सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है, का सफर सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रहा है। उनके जीवन में ऐसे कई मोड़ आए हैं, जो आज भी प्रेरणा और सीख का जरिया हैं। फिल्मों में जबरदस्त सफलता पाने वाले शाहरुख, पढ़ाई में भी उतने ही तेज थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने खुद की एक बचकानी गलती की वजह से अपनी मास्टर डिग्री अधूरी छोड़ दी। ये घटना आज भी उनके दिल को कचोटती है। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था-

शाहरुख खान ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई की थी। उन्होंने पूरा कोर्स और प्रैक्टिकल्स भी पूरे किए, लेकिन फाइनल एग्जान में बैठ नहीं पाए। इसका कारण था उस समय उनका टेलीविजन सीरियल ‘फौजी’ में व्यस्त होना। एक्टिंग के जुनून के चलते वे पढ़ाई के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब लाइब्रेरी में पढ़ाई करने पहुंचे, तो कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया।

प्रिंसिपल की बात पर आया गुस्सा

शाहरुख ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि जब वे एग्जाम से पहले कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, तभी प्रिंसिपल ने उन्हें टोकते हुए कहा – “अगर मेरी मर्जी होती तो मैं तुम्हें एग्जाम देने ही नहीं देता।” इस बात से शाहरुख इतना आहत हुए कि उन्होंने गुस्से में एग्जाम ही छोड़ दिया. उनका कहना था, “फिर मुझे लिखना ही नहीं है”, और वे एग्जाम हॉल से बाहर चले गए। इसी के साथ उनकी डिग्री भी अधूरी रह गई.

मां की सख्ती और समय का अफसोस

जब ये बात उनकी मां को पता चली, तो वे उन्हें सीधे प्रिंसिपल के पास लेकर गईं और माफी मंगवाई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी – एग्जाम का दिन निकल गया था। शाहरुख खुद मानते हैं कि वो एक नासमझी और घमंड भरा फैसला था, जिसका उन्हें आज तक पछतावा है.

शाहरुख खान की यह कहानी सिर्फ एक अधूरी डिग्री की नहीं है, बल्कि ये बताती है कि सफलता की राह में भावनाओं और अहंकार पर काबू रखना कितना जरूरी होता है। हालांकि उन्होंने बाद में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू लिया, लेकिन शिक्षा को अधूरा छोड़ने का अफसोस आज भी उनके दिल में जिंदा है।