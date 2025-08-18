Home > मनोरंजन > बॉलीवुड में मच गया सन्नाटा, पिता की विरासत से लेके खुद की पहचान तक का सफर तय कर स्टार किड बना डायरेक्टर

बॉलीवुड में मच गया सन्नाटा, पिता की विरासत से लेके खुद की पहचान तक का सफर तय कर स्टार किड बना डायरेक्टर

“The Bads of Bollywood": आर्यन खान का डायरेक्टर्स की दुनिया में पहला कदम, जिसकी कहानी में दिखेगा नया ट्विस्ट” बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान ने अब एक्टिंग नहीं, बल्कि निर्देशन कि दुनिया में कदम रखा है। उनकी नई सीरीज “The Bads of Bollywood” में यह उनकी पहली बार निर्देशक की भूमिका है, और इसका टीजर रिलीज होते ही तहलका मचा हुआ है।

Published By: Ananya verma
Published: August 18, 2025 15:02:08 IST

बॉलीवुड में मच गया सन्नाटा, पिता की विरासत से लेके खुद की पहचान तक का सफर तय कर स्टार किड बना डायरेक्टर

The Bads of Bollywood”: आर्यन खान का डायरेक्टर्स की दुनिया में पहला कदम, जिसकी कहानी में दिखेगा नया ट्विस्ट”

बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान ने अब एक्टिंग नहीं, बल्कि निर्देशन कि दुनिया में कदम रखा है। उनकी नई सीरीज “The Bads of Bollywood” में यह उनकी पहली बार निर्देशक की भूमिका है, और इसका टीजर रिलीज होते ही तहलका मचा हुआ है। 

 पिता की याद दिलाती है टीजर कि शुरुआत

टीजर की शुरुआत में ही शाहरुख का फिल्म मोहब्बतें से मशहूर डायलॅाग सुनाई देता है, लेकिन उसके बाद कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। ये डायलॅाग एक सस्पेंसफुल ट्विस्ट सुनने-सोचने पर मजबूर कर देता है, जैसे “प्यार” की जगह अचानक एक्शन या रहस्य की चिंगारी जग गई हो। इस नई एप्रोच ने दर्शकों में उत्सुकता और जिज्ञासा एक साथ जगा दी है।

 फर्स्ट लुक ने फिर से जिया “मोहब्बतें” का जादू

पहले लुक में आर्यन ने वही स्टाइल रिक्रिएट किया जो उनके पिता ने फिल्म मोहब्बतें में दिया था। सिर झुकाकर नजर झांकने वाला पोज और सैड स्माइल में इमोशन्स। यह स्पष्ट था कि आर्यन सीधे तौर पर उस क्लासिक आइकॉनिक लुक से प्रेरित थे, जो फ़ैन्स को तुरंत पहचान में आ गया 

 रोमांटिक डायलॉग को एक्शन में बदल देना

टीजर के दौरान यही क्लासिक रोमांटिक एक्सप्रेशन अचानक बदलकर एक थ्रिलर या सस्पेंस दृश्यों में पहुँच जाता है। इस बदलाव ने दर्शकों को चौंका दिया और सामान्य लव-ट्रेपर से हटकर कुछ नया बना दिया।

शाहरुख से रिसेम्बलेंस, लेकिन अपनी पहचान

नेटिजन्स ने आर्यन के वॉयस टोन, ऐक्सप्रेशन, और नैचरल अंदाज में अपने पिता की झलक महसूस की — इससे “लाइक फादर, लाइक सन” की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया पर उनकी ही मूविंग स्टाइल और नजर का अंदाज दोनों चर्चा में रहा।

 सराहना भी, तारीफ भी- कंगना से लेकर फैंस तक

कंगना रानौत ने इस कदम को “अभिनय के बजाय कैमरा के पीछे जाना” कह कर सराहा, और इसे बॉलीवुड में एक सकारात्मक परिवर्तन बताया। 

पिता का भरोसा और समर्थन

शाहरुख़ खान ने एक लाइव सत्र में खुलकर आर्यन का समर्थन किया। उन्होंने इस सीरीज को “very entertaining… wacky and emotional” बताया और संकेत दिया कि शायद वे खुद cameo में दिख सकते हैं:

 नया नाम, नई राह

आर्यन ने यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड में टैलेंट सिर्फ अभिनय में नहीं, बल्कि कहानी कहने और निर्माण में भी हो सकता है। इस पहल ने यह संदेश दिया कि वे अपने पिता की परछाई में नहीं, बल्कि अपनी रचनात्मकता और शैली से खुद को स्थापित करना चाहते हैं 

Tags: aryan khanaryan khan agehindi bollywood moviehindi moviesshahrukh khanshahrukh khana ctor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
बॉलीवुड में मच गया सन्नाटा, पिता की विरासत से लेके खुद की पहचान तक का सफर तय कर स्टार किड बना डायरेक्टर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बॉलीवुड में मच गया सन्नाटा, पिता की विरासत से लेके खुद की पहचान तक का सफर तय कर स्टार किड बना डायरेक्टर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बॉलीवुड में मच गया सन्नाटा, पिता की विरासत से लेके खुद की पहचान तक का सफर तय कर स्टार किड बना डायरेक्टर
बॉलीवुड में मच गया सन्नाटा, पिता की विरासत से लेके खुद की पहचान तक का सफर तय कर स्टार किड बना डायरेक्टर
बॉलीवुड में मच गया सन्नाटा, पिता की विरासत से लेके खुद की पहचान तक का सफर तय कर स्टार किड बना डायरेक्टर
बॉलीवुड में मच गया सन्नाटा, पिता की विरासत से लेके खुद की पहचान तक का सफर तय कर स्टार किड बना डायरेक्टर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?