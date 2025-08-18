बॉलीवुड में मच गया सन्नाटा, पिता की विरासत से लेके खुद की पहचान तक का सफर तय कर स्टार किड बना डायरेक्टर

“The Bads of Bollywood”: आर्यन खान का डायरेक्टर्स की दुनिया में पहला कदम, जिसकी कहानी में दिखेगा नया ट्विस्ट”

बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान ने अब एक्टिंग नहीं, बल्कि निर्देशन कि दुनिया में कदम रखा है। उनकी नई सीरीज “The Bads of Bollywood” में यह उनकी पहली बार निर्देशक की भूमिका है, और इसका टीजर रिलीज होते ही तहलका मचा हुआ है।

पिता की याद दिलाती है टीजर कि शुरुआत

टीजर की शुरुआत में ही शाहरुख का फिल्म मोहब्बतें से मशहूर डायलॅाग सुनाई देता है, लेकिन उसके बाद कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। ये डायलॅाग एक सस्पेंसफुल ट्विस्ट सुनने-सोचने पर मजबूर कर देता है, जैसे “प्यार” की जगह अचानक एक्शन या रहस्य की चिंगारी जग गई हो। इस नई एप्रोच ने दर्शकों में उत्सुकता और जिज्ञासा एक साथ जगा दी है।

फर्स्ट लुक ने फिर से जिया “मोहब्बतें” का जादू

पहले लुक में आर्यन ने वही स्टाइल रिक्रिएट किया जो उनके पिता ने फिल्म मोहब्बतें में दिया था। सिर झुकाकर नजर झांकने वाला पोज और सैड स्माइल में इमोशन्स। यह स्पष्ट था कि आर्यन सीधे तौर पर उस क्लासिक आइकॉनिक लुक से प्रेरित थे, जो फ़ैन्स को तुरंत पहचान में आ गया

रोमांटिक डायलॉग को एक्शन में बदल देना

टीजर के दौरान यही क्लासिक रोमांटिक एक्सप्रेशन अचानक बदलकर एक थ्रिलर या सस्पेंस दृश्यों में पहुँच जाता है। इस बदलाव ने दर्शकों को चौंका दिया और सामान्य लव-ट्रेपर से हटकर कुछ नया बना दिया।

शाहरुख से रिसेम्बलेंस, लेकिन अपनी पहचान

नेटिजन्स ने आर्यन के वॉयस टोन, ऐक्सप्रेशन, और नैचरल अंदाज में अपने पिता की झलक महसूस की — इससे “लाइक फादर, लाइक सन” की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया पर उनकी ही मूविंग स्टाइल और नजर का अंदाज दोनों चर्चा में रहा।

सराहना भी, तारीफ भी- कंगना से लेकर फैंस तक

कंगना रानौत ने इस कदम को “अभिनय के बजाय कैमरा के पीछे जाना” कह कर सराहा, और इसे बॉलीवुड में एक सकारात्मक परिवर्तन बताया।

पिता का भरोसा और समर्थन

शाहरुख़ खान ने एक लाइव सत्र में खुलकर आर्यन का समर्थन किया। उन्होंने इस सीरीज को “very entertaining… wacky and emotional” बताया और संकेत दिया कि शायद वे खुद cameo में दिख सकते हैं:

नया नाम, नई राह

आर्यन ने यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड में टैलेंट सिर्फ अभिनय में नहीं, बल्कि कहानी कहने और निर्माण में भी हो सकता है। इस पहल ने यह संदेश दिया कि वे अपने पिता की परछाई में नहीं, बल्कि अपनी रचनात्मकता और शैली से खुद को स्थापित करना चाहते हैं