Salman-Madhuri की 31 साल पहले आई इस फिल्म ने तोड़े सभी रिकार्ड.. बजट से 21 गुना ज्यादा कमाई कर छूटाए मेकर्स के पसीने

Salman-Madhuri Super Hit Film : बॉलीवुड की दुनिया में कुछ जोड़ियां ऐसी रही हैं जिनका जादू लोगों के दिलों पर सालों तक छाया रहा. इनमें से एक नाम है सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी. एक ओर जहां सलमान अपनी स्टारडम और करिश्माई अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज करते आए हैं, वहीं माधुरी दीक्षित अपनी मुस्कान और शानदार अदाकारी से लोगों को मोहित करती रही हैं. जब ये दोनों सुपरस्टार्स एक साथ बड़े पर्दे पर आए तो नतीजा बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने जैसा रहा.

माधुरी दीक्षित ने 1984 में फिल्म ‘अबोध’ से अपने करियर की शुरुआत की थी. हालांकि उन्हें असली पहचान 1988 में आई तेजाब से मिली. दूसरी तरफ सलमान खान ने बतौर हीरो 1989 में रिलीज हुई फिल्म मैंने प्यार किया से धमाकेदार एंट्री की और रातों-रात स्टार बन गए. 90 के दशक की शुरुआत में दोनों कलाकार पहली बार 1991 की फिल्म ‘साजन’ में साथ नजर आए. इस फिल्म में संजय दत्त भी अहम किरदार में थे. साजन ने न सिर्फ क्रिटिक्स का दिल जीता बल्कि लोगों के बीच सलमान और माधुरी की जोड़ी को भी लोकप्रिय बना दिया.

1994 की फिल्म जिसने सबका दिल जीत लिया

हालांकि, सलमान और माधुरी का जादू असली मायनों में 1994 में रिलीज हुई फिल्म हम आपके हैं कौन से चल पड़ा. सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान ने ‘प्रेम’ और माधुरी ने ‘निशा चौधरी’ का किरदार निभाया. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और पारिवारिक कहानी ने लोगों को इतनी गहराई से जोड़ा कि ये फिल्म महज एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक एक्सपीरिएंस बन गई.

स्टार कास्ट और पारिवारिक ड्रामा

फिल्म में सलमान और माधुरी के साथ-साथ मोहनीश बहल, अनुपम खेर, रीमा लागू, रेणुका शहाणे, आलोक नाथ और बिंदू जैसे दिग्गज कलाकार भी थे. रिश्तों, परंपराओं और भारतीय परिवार की भावनाओं को बड़े पर्दे पर उतारने का ये अंदाज लोगों को बेहद भाया. यही कारण था कि ये फिल्म सिर्फ युवाओं ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की फेवरेट बन गई.

बजट से 21 गुना ज्यादा कमाई

हम आपके हैं कौन का बजट महज 6 करोड़ रुपये था. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई ने हर किसी को चौंका दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने भारत में लगभग 72.48 करोड़ रुपये कमाए, जबकि दुनियाभर का कलेक्शन 128 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. यानी इसने अपने बजट से 21 गुना ज्यादा कारोबार कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया.

आज भी कायम है जादू

31 साल बाद भी हम आपके हैं कौन हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है. सलमान और माधुरी की जोड़ी आज भी लोगों के दिल में उतनी ही ताजा और खास है, जितनी 90 के दशक में थी.