इस हिट सीन को शूट करने के लिए एक्टर को लगे थे 52 टेक्स और 16 घंटे .. फिर भी नहीं..!

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की एक्टिंग स्किल और प्रोफेशनल रवैये की तारीफ फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने खुले दिल से की। बोनी ने बताया कि कैसे रणबीर ने मुश्किल परिस्थितियों में भी बिना शिकायत के शूटिंग की और 52 रीटेक्स देने के बाद भी वो शांत रहे।

Published: September 5, 2025 16:26:23 IST

tu jhoothi mai makkar
tu jhoothi mai makkar

Guess The Bollywood Film : रणबीर कपूर आज बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने कम समय में ही इंडस्ट्री में मजबूत पहचान बना ली है। चाहे रोमांटिक रोल हो या इंटेंस ड्रामा, रणबीर हर रोल में जान डाल देते हैं। अब वो नितेश तिवारी की बिग-बजट फिल्म रामायण में राम का रोल निभाने जा रहे हैं, जिसका बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।

हाल ही में फिल्ममेकर बोनी कपूर ने रणबीर कपूर की पर्सनालिटी और उनके सेट पर बर्ताव की तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘मैंने रणबीर को कभी भी सेट पर रूड होते नहीं देखा। हम दिल्ली की गर्मी में 16-16 घंटे शूटिंग करते थे, फिर नाइट शूटिंग में शेड्यूल बदला। बावजूद इसके उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की।”

रणबीर ने 52 रीटेक दिए, लेकिन धैर्य नहीं खोया

बोनी कपूर ने तू झूठी मैं मक्कार की शूटिंग के बारे में बताया कि उन्हें एक सीन के लिए 13 रीटेक देने पड़े थे जिससे वह खुद थक गए थे। लेकिन रणबीर कपूर ने उसी सीन के लिए 52 रीटेक्स दिए और तब भी न तो नाराज हुए और न ही कोई बहाना बनाया। “रणबीर ने क्रू की पूरी रिस्पेक्ट की और कहा कि जब तक डायरेक्टर संतुष्ट नहीं होते, हमें अपना बेस्ट देना होगा,” बोनी ने कहा।

तू झूठी मैं मक्कार की बॉक्स ऑफिस पर सफलता

रणबीर और श्रद्धा कपूर स्टारर इस फिल्म को लोगों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। लगभग 70 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 175 करोड़ और विदेशों में 48 करोड़ रुपये कमाए। कुल मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 223 करोड़ रुपये रहा और यह हिट साबित हुई।

रणबीर कपूर न सिर्फ बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि सेट पर उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड और पेशेंस भी उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाता है। बोनी कपूर जैसे दिग्गज का उनकी तारीफ करना इस बात का सबूत है कि रणबीर इंडस्ट्री में कितने सम्मानित कलाकार हैं।

