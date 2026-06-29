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Ravan Cave Viral Video: रावण ने माता सीता को कहां रखा था? इस एक्टर ने दिखाई वो गुफा, वीडियो हुआ वायरल

Ravan Cave Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक एक्टर श्रीलंका की गुफा को दिखा रहा है जिसे रावण की गुफा बताया जा रहा है. ऐसा कहा गया है कि रावण यही पर नहाता था और साथ ही माता सीता को भी यही छुपा कर रखा था.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 29, 2026 11:22:28 AM IST

Ravan Cave Viral Video: रावण ने माता सीता को कहां रखा था? इस एक्टर ने दिखाई वो गुफा, वीडियो हुआ वायरल


Ravan Cave Viral Video: रामायण से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं, जिन पर आज भी लोगों के अलग-अलग मत हैं. इन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि क्या श्रीलंका में मौजूद वो गुफा वास्तव में रावण से जुड़ी है, जहां माता सीता को रखा गया था? हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने इस पुराने रहस्य को फिर से चर्चा का विषय बना दिया है. बॉलीवुड एक्टर प्रदीप काबरा ने श्रीलंका यात्रा के दौरान एक ऐसी गुफा का वीडियो शेयर किया, जिसे स्थानीय लोग ‘रावण की गुफा’ के नाम से जानते हैं. वीडियो सामने आते ही लोग इस जगह के इतिहास और रामायण से इसके संबंध को लेकर उत्सुक नजर आने लगे.

वीडियो में दिखाई गई गुफा ऊंची चट्टानों, घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरी हुई है. इसका वातावरण इतना रहस्यमयी दिखाई देता है कि कई लोगों ने इसे किसी पौराणिक फिल्म के दृश्य जैसा बताया. साथ ही एक पानी का झरना भी दिखा जिसे बताया गया कि यहां पर रावण नहाया करते थे. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों का कहना है कि यदि रामायण की कथाओं का इस स्थान से कोई संबंध है, तो ये जगह ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद खास मानी जा सकती है.

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 स्थानीय मान्यताओं में क्या कहा जाता है?

श्रीलंका के स्थानीय लोगों के बीच ये मान्यता प्रचलित है कि रावण ने माता सीता को इसी गुफा में रखा था. ये भी कहा जाता है कि रावण ने अपने साम्राज्य में कई गुफाओं और भूमिगत सुरंगों का निर्माण कराया था, जिनका इस्तेमाल सुरक्षित आवागमन और छिपने के लिए किया जाता था. हालांकि, इन दावों की पुष्टि करने वाले ठोस ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण अब तक सामने नहीं आए हैं. इसके बावजूद रामायण से जुड़ी आस्था के कारण ये स्थान लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

 रामायण का अहम हिस्सा मानी जाती है ये जगह

बताया जाता है कि ये गुफा श्रीलंका के प्रसिद्ध रामायण ट्रेल का हिस्सा है. इस धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा के दौरान श्रद्धालु और पर्यटक रामायण से जुड़े कई स्थलों का भ्रमण करते हैं. गुफा तक पहुंचने के लिए पत्थरों और सीढ़ियों वाले रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो रोमांच का अनुभव भी कराता है. हर साल भारत समेत कई देशों से हजारों पर्यटक इस जगह को देखने पहुंचते हैं. भले ही इसके ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट न हों, लेकिन धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक सुंदरता के कारण ये स्थान आज भी लोगों की जिज्ञासा और आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.

Tags: Pradeep KabraPradeep Kabra in Sri LankaRavan Cave Viral Video
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