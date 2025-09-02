झूठे ऐड ने इस एक्टर को बनाया सुपरस्टार, सिर्फ 2000 रुपये में खुल गया किस्मत का ताला, अब बॉलिवुड में मचाता है गदर

हर साल न जानें कितने लोग मुंबई अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं. आज के समय में हर कोई चाहता है कि वो एक्टर बने या हीरोइन बने, लेकिन स्ट्रगल में कोई थक हार जाता है तो किसी को मंच ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जो किस्मत को अपने नाम कर लेते हैं. सलमान खान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है- एक ऐसी कहानी, जहां 2000 रुपये के एक विज्ञापन ने बॉलीवुड को एक सुपरस्टार दे दिया.

सलमान खान, जिनका नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, कभी इतने तंगहाली में थे कि उनके पास जींस और जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे. एक इवेंट के दौरान सलमान ने खुद बताया था कि कैसे एक्टर सुनील शेट्टी ने उन्हें एक शर्ट और पर्स गिफ्ट किया था. उसी समय उनकी फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ रिलीज हुई थी, लेकिन इसके बाद भी 6 महीने तक उन्हें कोई काम नहीं मिला.

जब पिता ने छपवाया 2000 रुपये का झूठा विज्ञापन

सलमान ने बताया था कि उनके पिता सलीम खान ने एक फिल्म मैगजीन में 2000 रुपये का विज्ञापन छपवाया था. उस विज्ञापन में ये दिखाया गया था कि जी.पी. सिप्पी उनके साथ फिल्म बना रहे हैं- जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं था. ये झूठा प्रचार एक वरदान बन गया. इसी विज्ञापन की बदौलत निर्माता रमेश तौरानी ने सलमान पर भरोसा जताया और 5 लाख रुपये की म्यूजिक डील साइन की. ये डील सलमान के लिए फिल्म ‘पत्थर के फूल’ का रास्ता खोल गई.

‘मैंने प्यार किया’ से मिली पहचान

1989 में रिलीज हुई ‘मैंने प्यार किया’ ने सलमान को रातोंरात स्टार बना दिया. इसके बाद 1990 में ‘बागी’, 1991 में ‘सनम बेवफा’ और ‘साजन’ जैसी हिट फिल्मों ने सलमान की लोकप्रियता को और मजबूती दी. 1994 में आई ‘हम आपके हैं कौन’ ने इतिहास रच दिया. ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया. सलमान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को लोगों का भरपूर प्यार मिला.

1995 से लेकर 1999 तक सलमान खान ने ‘करण अर्जुन’, ‘बीवी नं.1’, ‘हम दिल दे चुके सनम’, ‘हम साथ साथ हैं’ जैसी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दीं. लेकिन काले हिरण के शिकार केस ने उनके करियर को एक झटका दे दिया. ये सुपरस्टार अब तक करीब 8 ब्लॉकबस्टर, 9 सुपरहिट, 29 हिट फिल्में दे चुका है. पिछले 35 साल से बॉलीवुड में राज कर रहा है.

2005-2008: जब फ्लॉप फिल्मों ने किया परेशान

इस दौर में सलमान के करियर का सबसे खराब समय आया. ‘क्योंकि’, ‘जानेमन’, ‘युवराज’ जैसी आठ फिल्में लगातार फ्लॉप रहीं. आलोचक उन्हें भुला देने लगे थे. लेकिन सलमान हार मानने वालों में से नहीं थे.

वॉन्टेड से करियर को मिली नई उड़ान

2009 में ‘वॉन्टेड’ ने सलमान के करियर को फिर से ट्रैक पर ला दिया. बोनी कपूर द्वारा निर्मित इस फिल्म ने सलमान को एक नया अंदाज और नई पहचान दी. इसके बाद सलमान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

2010 में आई ‘दबंग’ ने सलमान को ‘चुलबुल पांडे’ के रूप में पेश किया और ये किरदार लोगों के दिलों में बस गया. फिर ‘रेडी’, ‘बॉडीगार्ड’, ‘एक था टाइगर’, ‘दबंग 2’ जैसी फिल्में सुपरहिट होती गईं.

आज भी हैं परिवार से जुड़े, रहते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट में

सलमान आज भी बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में अपने माता-पिता के साथ रहते हैं. जहां ज्यादातर सितारे बड़ी-बड़ी कोठियों में रहते हैं, सलमान अपने सादगी भरे जीवन को प्राथमिकता देते हैं. सलमान खान जल्द ही अपूर्व लखिया की फिल्म ‘गलवान’ में नजर आने वाले हैं, जिसे लेकर फैंस में खासा उत्साह है.