Home > मनोरंजन > हत्या के जुर्म में मिली उम्रकैद, जेल से भागा और बन गया बॉलीवुड का जाना-पहचाना चेहरा; दिग्गज सितारों संग किया काम, फिर…

हत्या के जुर्म में मिली उम्रकैद, जेल से भागा और बन गया बॉलीवुड का जाना-पहचाना चेहरा; दिग्गज सितारों संग किया काम, फिर…

Hemant Nagindas Purushottamdas Modi: सिनेमाई दुनिया में एक ऐसा सितारा हुआ, जो हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा था. फिर पुलिस को चकमा देकर जेल से भागा और पहचान बदलकर बन गया बॉलीवुड एक्टर. जानिए कौन है वो.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 3, 2026 10:59:15 AM IST

हेमंत वैष्णव
हेमंत वैष्णव


आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में जो हत्या का आरोपी है, लेकिन रणवीर सिंह और आमिर खान जैसे दिग्गजों के साथ काम कर चुका है. उसकी कहानी किसी फिल्मों से कम नहीं है. उम्रकैद की सजा काट रहा यह एक्टर जेल से भागकर बन गया बॉलीवुड अभिनेता. फिर उसने कई साल पहचान बदलकर मनोरंजन जगत में कमाया नाम. हालांकि, अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानिए कौन है वो एक्टर. 

कौन है वो एक्टर?

हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसका नाम हेमंत नागिनदास पुरुषोत्तमदास मोदी है, जिसे लोग हेमंत वैष्णव नाम से जानते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेमंत को साल 2005 में अमदाबाद में एक हत्या और दंगे के मामले में दोषी पाया गया था. फिर उसे 2008 में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वह मेहसाणा जेल में अपनी सजा काट रहा था. 2014 में उसे गुजरात हाईकोर्ट से 30 दिन की पैरोल मिली. लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद वह वापस नहीं लौटा और भाग गया. इसके बाद पुलिस ने उसे भगोड़ा करार कर दिया. फिर हेमंत वैष्णव पहचान बदलकर लगभग 12 सालों तक पुलिस को धोखा देता रहा. 

You Might Be Interested In

बॉलीवुड में मारी एंट्री

उम्रकैद की हवा काट रहे हेमंत वैष्णव वैष्णव को जब जेल से भागने का मौका मिला तो उसने अपनी पहचान बदलकर मनोरंजन जगत में जगह बनाने की कोशिश की. उसने अपना नाम भी बदलकर ‘स्पंदन मोदी’ रख लिया. इसके बाद वह सपनों की नगरी मुंबई चला गया और धीरे-धीरे लोगों से पहचान करने लगा. 

बॉलीवुड फिल्मों में करने लगा काम

धीरे-धीरे उसने अपने एक्टिंग करियर को उड़ान दी और छोटे-मोटे रोल्स फिल्मों में करना लगा. इतना ही नहीं, हेमंत ने कई दिग्गज सितारों संग भी काम किया था. साल 2018 में उन्होंने आमिर खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ में एक छोटी भूमिका निभाई थी. फिल्मों में रोल करने के बाद भी इस एक्टर को कोई पहचान नहीं पाया कि ये एक अपराधी है. 

रणवीर सिंह संग भी किया काम

हेमंत ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह संग भी काम किया है. उन्होंने फिल्म ‘जयेशभाई जोरदार’ में भी काम किया था. साथ ही आपको बता दें कि हेमंत ने कई टीवी शोज और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में काम किया था. 

12 सालों बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

जेल से फरार होने के 12 साल बाद साल 2025 में अहमदाबाद पुलिस को हेमंत के ठिकाने की सूचना मिली. इसी आधार पर पुलिस ने अहमदाबाद के घीकांटा मेट्रो स्टेशन के पास से एक्टर को गिरफ्तार कर लिया.

यह खबर भी पढ़ें: बहू के साथ ससुर बंद कमरे में करता था गंदा काम, दोस्तों को सौंप देता था बेटे की अमानत; घर का हर मर्द था हैवान

यह खबर भी पढ़ें: पत्नी गैरमर्द संग पकड़ी गई थी होटल में, फिर बच्चों को बाहर भेज कमरे में अफसर के साथ रही; पति अचानक लौटा तो खुल गया…

Tags: bollywoodHemant Nagindas Purushottamdas Modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026

सेहत की गड़बड़ी का इशारा हैं पैरों के 8 संकेत!

July 2, 2026

इन संकेतों से जानिए, आपके शरीर में कौन-सा विटामिन कम...

July 2, 2026

इन फिल्मों की कहानी जीत लेंगी आपका दिल

July 2, 2026

कपिल शर्मा ने इन फिल्मों में किया काम, एक हिट...

July 2, 2026
हत्या के जुर्म में मिली उम्रकैद, जेल से भागा और बन गया बॉलीवुड का जाना-पहचाना चेहरा; दिग्गज सितारों संग किया काम, फिर…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हत्या के जुर्म में मिली उम्रकैद, जेल से भागा और बन गया बॉलीवुड का जाना-पहचाना चेहरा; दिग्गज सितारों संग किया काम, फिर…
हत्या के जुर्म में मिली उम्रकैद, जेल से भागा और बन गया बॉलीवुड का जाना-पहचाना चेहरा; दिग्गज सितारों संग किया काम, फिर…
हत्या के जुर्म में मिली उम्रकैद, जेल से भागा और बन गया बॉलीवुड का जाना-पहचाना चेहरा; दिग्गज सितारों संग किया काम, फिर…
हत्या के जुर्म में मिली उम्रकैद, जेल से भागा और बन गया बॉलीवुड का जाना-पहचाना चेहरा; दिग्गज सितारों संग किया काम, फिर…