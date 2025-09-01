Home > मनोरंजन > अपने Co-star की इस लाइफस्टाइल से इनसिक्योर होते थे Govinda…, निर्माता पहलाज निहलानी ने किया खुलासा

Govinda Film : 90 के दशक में बॉलीवुड के जानें-माने एक्टर गोविंदा ने अपनी फिल्मों से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई. उनकी लाइफ में बहुत सी शानदार चीजें हुई हैं, जिनमें से एक का फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी ने हाल ही में खुलासा किया. उन्होंने बताया कि गोविंदा को अपने को-स्टार से एक खास तरह की इनसिक्योरिटी थी. आइए जानते हैं कि वो क्या है-

September 1, 2025

Govinda Insecurity with His Co-Star : बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा, जिन्हें 90 के दशक में हिट मशीन के रूप में जाना जाता था, का करियर कई दिलचस्प मोड़ों से भरा हुआ रहा है. उनकी फिल्में जैसे ‘इल्जाम’, ‘शोला’ और ‘शबनम’ और ‘आंखें’ ने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई. इन फिल्मों में उनके साथ काम करने वाले फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी के साथ उनका रिश्ता भी बहुत बड़ा रहा है. हाल ही में पहलाज निहलानी ने गोविंदा की एक ऐसी पर्सनल बात का खुलासा किया, जो उस समय के फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दिलचस्प पहलुओं को उजागर करता है.

पहलाज निहलानी ने अपनी यादों को ताजा करते हुए बताया कि कैसे गोविंदा अपने को-स्टार रोहन कपूर से इनसिक्योर होने लगे थे. रोहन कपूर, महान सिंगर महेंद्र कपूर के बेटे थे और वो हमेशा सेट पर अपनी कार में आते थे, जबकि गोविंदा ऑटो रिक्शा से आते थे. ये चीजे देख गोविंदा इन्सिक्योर होने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो रोहन के पास है.

 गोविंदा की शुरुआती सफलता 

‘पहलाज निहलानी ने आगे ये भी बताया कि कैसे गोविंदा ने अपनी शुरुआत फिल्म ‘लव 86′ (1986) से की थी, जिसके बाद वो स्टार बन गए थे.’ गोविंदा का ये समय काफी चैलेंजिग था, क्योंकि उन्होंने पहले अपने अंकल की फिल्म तन-बदन में काम किया था, लेकिन वो फिल्म सफल नहीं हो पाई. निहलानी ने ये भी शेयर किया कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर समस्याएं थीं और गोविंदा ने इन सारी परेशानियों के बारे में उन्हें नहीं बताया था. इस मुश्किल समय के बावजूद गोविंदा ने अपनी पहचान बनाई और वो जल्द ही इंडस्ट्री के बड़े नामों में शामिल हो गए.

 गोविंदा की नई कार 

फिर एक दिन गोविंदा ने नई कार खरीदी वो उनकी पहली कार थी तो उन्होंने उसे पूरी इंडस्ट्री को दिखाया. पहलाज निहलानी ने बताया कि गोविंदा ने अपनी नई कार को शोरूम से सीधे हॉलिडे इन में आयोजित एक पार्टी में लाकर सभी को दिखाया. इस दिन, उन्होंने निहलानी और उनकी पत्नी को उस कार में बैठाकर शहर की सैर भी कराई. ये एक ऐसा क्षण था, जब गोविंदा ने अपनी मेहनत का फल पाया.

 गोविंदा की पर्सनल लाइफ 

इन दिनों गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की पर्सनल लाइफ भी मीडिया में चर्चा का विषय रही है. हाल ही में, तलाक की अफवाहों ने सुर्खियां बटोरीं, लेकिन गणेश चतुर्थी के मौके पर कपल ने एक साथ मीडिया के सामने आकर इन अफवाहों पर विराम लगा दिया. सुनीता ने कहा, ‘अगर हम दोनों के बीच कोई दूरी होती, तो क्या हम इतनी करीब होते? कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, चाहे जो भी आ जाए.’

इस तरह, गोविंदा और सुनीता की जोड़ी ने यs साबित कर दिया कि किसी भी अडचन के बावजूद उनका प्यार मजबूत है.

