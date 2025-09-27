‘तू बॉबी नहीं, गोभी…’, बॉबी देओल का हमशक्ल बना इंटरनेट सेंसेशन, डांस Video देख पागल हुए लोग!
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘तू बॉबी नहीं, गोभी…’, बॉबी देओल का हमशक्ल बना इंटरनेट सेंसेशन, डांस Video देख पागल हुए लोग!

‘तू बॉबी नहीं, गोभी…’, बॉबी देओल का हमशक्ल बना इंटरनेट सेंसेशन, डांस Video देख पागल हुए लोग!

Bobby Deol Duplicate Vieo : बॉबी देओल की वायरल क्लिप पर उनके हमशक्ल ने डांस वीडियो बनाया, जिसे देख सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किए और उन्हें 'गोभी देओल' तक कह डाला.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: September 27, 2025 3:07:59 PM IST

‘तू बॉबी नहीं, गोभी…’, बॉबी देओल का हमशक्ल बना इंटरनेट सेंसेशन, डांस Video देख पागल हुए लोग!

Bobby Deol Duplicate Vieo : बॉलीवुड के हैंडसम स्टार बॉबी देओल एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’, जिसमें बॉबी देओल नजर आ रहे हैं. हाल ही में बॉबी देओल की एक क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें उनका 90 के दशक वाला आइकॉनिक अंदाज देखने को मिल रहा है.

इस क्लिप में बॉबी फिल्म गुप्त के फेमस गाने ‘दुनिया हसीनों का मेला’ पर नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि ये है कि वीडियो में डांस कर रहा शख्स बॉबी देओल का हमशक्ल है, जिसे देख लोग काफी मजे ले रहे हैं.

बॉबी देओल का हमशक्ल बना इंटरनेट सेंसेशन

जहां एक ओर बॉबी देओल अपनी एक्टिंग और स्टाइल के लिए तारीफें बटोर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर उनका एक हमशक्ल लोगों का ध्यान खींच रहा है. दरअसल, इस डुप्लीकेट ने बॉबी देओल की वायरल क्लिप को रीक्रिएट किया है और उसी गाने पर हूबहू उनकी तरह डांस करते हुए वीडियो बनाया है.

इस डुप्लीकेट ने बॉबी जैसी सफेद शर्ट, नीली जींस वाला लुक अपनाया है. वीडियो में वो बॉबी देओल की स्टाइल में जोर-जोर से डांस करता नजर आता है. जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इस पर मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी.

वीडियो देखने के लिए करें क्लिक-

फैन्स के फनी रिएक्शन्स

बॉबी देओल के इस डुप्लीकेट को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी रोक नहीं पाए. एक यूजर ने लिखा, ‘भाई इतना तो बॉबी देओल भी नहीं हिला था!’ वहीं एक अन्य ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, ‘भाई तू बॉबी नहीं, गोभी देओल लग रहा है!’

कुछ यूजर्स ने तो हद ही कर दी एक ने कहा, ‘बॉबी देओल से दूर रहना, नहीं तो तेरे सारे बाल उखाड़ देगा,’ वहीं किसी ने मजाक में उसे ‘चाबी भरा देओल’ कह डाला. एक यूजर ने लिखा, ‘बस कर भाई, अब रुक जा, वरना खुल जाएगा!’

 फनी कंटेंट  

बॉबी देओल की लोकप्रियता और उनकी परफॉर्मेंस जितनी तारीफें बटोर रही हैं, उतनी ही चर्चा में आ गया है उनका हमशक्ल. हालांकि ये वीडियो मजाक के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसमें ये साफ नजर आता है कि लोग अभी भी 90 के दशक के बॉबी देओल को नहीं भूले हैं.

 

Tags: bobby deolBobby Deol dance viral videobobby deol duplicate dance video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
‘तू बॉबी नहीं, गोभी…’, बॉबी देओल का हमशक्ल बना इंटरनेट सेंसेशन, डांस Video देख पागल हुए लोग!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘तू बॉबी नहीं, गोभी…’, बॉबी देओल का हमशक्ल बना इंटरनेट सेंसेशन, डांस Video देख पागल हुए लोग!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘तू बॉबी नहीं, गोभी…’, बॉबी देओल का हमशक्ल बना इंटरनेट सेंसेशन, डांस Video देख पागल हुए लोग!
‘तू बॉबी नहीं, गोभी…’, बॉबी देओल का हमशक्ल बना इंटरनेट सेंसेशन, डांस Video देख पागल हुए लोग!
‘तू बॉबी नहीं, गोभी…’, बॉबी देओल का हमशक्ल बना इंटरनेट सेंसेशन, डांस Video देख पागल हुए लोग!
‘तू बॉबी नहीं, गोभी…’, बॉबी देओल का हमशक्ल बना इंटरनेट सेंसेशन, डांस Video देख पागल हुए लोग!