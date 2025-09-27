4 सितारों की महफिल, 60 करोड़ का बजट और 316 करोड़ की कमाई – क्या आपने देखी है अक्षय कुमार की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म ?

Guess The Film : अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं जिनकी फिल्में न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं, बल्कि लोगों का दिल भी जीत लेती हैं. इन दिनों अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को लेकर चर्चा में हैं, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है. लेकिन आज हम आपको उनकी एक पुरानी हिट फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने सालों पहले बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.

साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म ‘गुड न्यूज’ ने लोगों को खूब हंसाया और दिल से जोड़ा. ये फिल्म एक मल्टीस्टारर कॉमेडी ड्रामा थी, जिसमें अक्षय कुमार के साथ करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ मेन रोल में नजर आए थे. फिल्म की कहानी अनोखी और दिलचस्प थी, जो दो अलग-अलग कपल्स की प्रेग्नेंसी से जुड़ी उलझनों को दिखाती है.

फिल्म का निर्देशन

फिल्म का निर्देशन किया था राज मेहता ने, जो इस फिल्म से बतौर डायरेक्टर डेब्यू कर रहे थे. फिल्म को करण जौहर, शशांक खेतान और अक्षय कुमार ने मिलकर प्रोड्यूस किया था. इसमें आदिल हुसैन, टिस्का चोपड़ा और अंजना सुखानी जैसे कलाकारों ने भी सहायक भूमिकाएं निभाईं.

कितना था फिल्म का बजट?

‘गुड न्यूज’ को बनाने में लगभग 60 करोड़ रुपये का बजट लगा था. लेकिन जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया. फिल्म ने भारत में लगभग 205 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 316 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की. इस तरह इस फिल्म ने अपने बजट से लगभग 5 गुना ज्यादा कमाई की और सुपरहिट साबित हुई.

कहां देखें ‘गुड न्यूज’?

अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है, तो आप इसे Amazon Prime Video पर देख सकते हैं. IMDb पर इस फिल्म को 6.8 रेटिंग मिली है, जो लोगों की पसंद को दर्शाता है.

वर्तमान में अक्षय कुमार की फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ सिनेमाघरों में लगी है. इस फिल्म में उनके साथ अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला भी नजर आ रहे हैं. सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अब तक 78 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और जल्द ही ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है.