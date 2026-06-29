Welcome to the Jungle BOC: ‘कॉकटेल 2’ को पीछे छोड़ अक्षय कुमार की फिल्म ने किया कमाल, जानें तीसरे दिन का कलेक्शन

Welcome to the Jungle Box Office Day 3 Collection: बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त दो बड़ी फिल्मों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. एक तरफ अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर कॉमेडी ‘वेलकम टू द जंगल’ लगातार लोगों को सिनेमाघरों तक खींच रही है, तो दूसरी ओर शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर ‘कॉकटेल 2’ की रफ्तार अब पहले जैसी नहीं रही. हालांकि कुल कमाई के मामले में ‘कॉकटेल 2’ अभी आगे है, लेकिन नई रिलीज ‘वेलकम टू द जंगल’ ने अपनी मजबूत डेली कमाई और बढ़ती ऑडियंस के दम पर बॉक्स ऑफिस की तस्वीर बदल दी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या फिल्म की मल्टीस्टार कास्ट इसकी सबसे बड़ी ताकत है, या फिर इसकी कहानी और मनोरंजन भी दर्शकों को पसंद आ रहे हैं.

‘वेलकम टू द जंगल’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Welcome to the Jungle Box Office Day 3 Collection)

अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने पहले दिन 15.25 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली. दूसरे दिन शनिवार को इसकी कमाई में लगभग 5 करोड़ रुपये का उछाल आया और कलेक्शन 20 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. रविवार को फिल्म ने फिर रफ्तार पकड़ी और करीब 24.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, अहमद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म का भारत में तीन दिनों का नेट कलेक्शन 63.82 करोड़ रुपये हो चुका है. वहीं, वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 85 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है, जो फिल्म के लिए बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

‘कॉकटेल 2’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Cocktail 2 Box Office Collection)

19 जून 2026 को रिलीज हुई शाहिद कपूर की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने शुरुआती सप्ताह में अच्छी कमाई की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 70.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज किया, लेकिन ‘वेलकम टू द जंगल’ की रिलीज के बाद इसकी कमाई की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है. कई सिनेमाघरों में फिल्म के शो और स्क्रीन भी कम कर दिए गए हैं.

दूसरे शनिवार को फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपये और दूसरे रविवार को 4.34 करोड़ रुपये की कमाई की. भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 83.09 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 125 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है.

कौन सी फिल्म फिलहाल भारी पड़ रही है?

अगर कुल कमाई की बात करें तो रिलीज के 10 दिन पूरे कर चुकी ‘कॉकटेल 2’ अभी भी आगे है. हालांकि, मौजूदा समय में डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और दर्शकों की संख्या के मामले में ‘वेलकम टू द जंगल’ ने बढ़त बना ली है. ‘कॉकटेल 2’ ने साल 2012 में रिलीज हुई ओरिजिनल फिल्म के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब इसके लिए भारत में 100 करोड़ रुपये नेट क्लब तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. वहीं, ‘वेलकम टू द जंगल’ की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए आने वाले दिनों में इसका प्रदर्शन और मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है.