Home > मनोरंजन > जिस फिल्म में अक्षय ने किया था डबल रोल का कमाल, उसका बन रहा है सीक्वल! 12 साल बाद क्या फिर से छा जाएंगे खिलाड़ी कुमार?

जिस फिल्म में अक्षय ने किया था डबल रोल का कमाल, उसका बन रहा है सीक्वल! 12 साल बाद क्या फिर से छा जाएंगे खिलाड़ी कुमार?

Akshay Kumar Film : साल 2012 में सुपरस्टार अक्षय कुमार ने एक ऐसी फिल्म दी थी, जिसे देख लोग दीवाने हो गए थे. इस फिल्म के दूसरे पार्ट का लोगों को बेसबरी से इंतजार था, लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है, जब लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा. क्या आप जानते हैं हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं. अगर नहीं तो आइए जानते हैं-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 22, 2025 16:38:14 IST

rowdy rathore
rowdy rathore

Akshay Kumar Film : अक्षय कुमार बहुत सारी फिल्में करने के लिए फेमस हैं. एक्टर ने साल 2012 में एक फिल्म की थी जिसका नाम है राउडी राठौर. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कमाल किया था और ये फिल्म हिट रही थी. इसी के बाद से लोगों को इसके सीक्वल का इंतजार है, लेकिन बीच में एक खबर आई थी कि इस फिल्म के सीक्वल का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया है, यानी ये फिल्म नहीं आएगी. लेकिन अब लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है कि इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है. इस फिल्म की स्क्रिप्ट की भी तैयारी हो गई है.

राउडी राठौर का सीक्वल

जूम को कुछ सूत्रों ने बताया है कि, “राउडी राठौर के प्रोड्यूसर्स ने फिल्म के सीक्वल की स्क्रिप्ट तय कर दी है. वो फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं और उनका मानना है कि ये ये बहुत बड़ी फिल्म बनने जा रही है.”

ये फिल्म कब आएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है. साथ ही इस बात की भी कोई ऑफिशियल पुष्टी नहीं हुई है कि इसका सीक्वल बन रहा है.

कौन होगा इस फिल्म का डायरेक्टर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को प्रेम डायरेक्ट करेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म का पहला पार्ट प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था. वहीं इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सोनाक्षी सिन्हा थी. ये फिल्म 1 जून, 2012 को रिलीज हुई थी.

इस फिल्म में अक्षय कुमार ने सिंगल नहीं डबल रोल प्ले किया था. ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा थी. ये तेलुगु फिल्म विक्रमारकुडु का रीमेक थी जो की साल 2006 में आई थी.

अक्षय कुमार का वर्कफ्रंट 

अक्षय कुमार के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें आखिरी बार फिल्म ‘हाउसफुल 5’ में देखा गया था. इस फिल्म में तेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, सोनम बाजवा सहित बहुत से एक्टर्स थे. इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था. वहीं इस फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने 183 करोड़ कमाए थे. 

Tags: Akshay Kumar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
जिस फिल्म में अक्षय ने किया था डबल रोल का कमाल, उसका बन रहा है सीक्वल! 12 साल बाद क्या फिर से छा जाएंगे खिलाड़ी कुमार?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जिस फिल्म में अक्षय ने किया था डबल रोल का कमाल, उसका बन रहा है सीक्वल! 12 साल बाद क्या फिर से छा जाएंगे खिलाड़ी कुमार?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जिस फिल्म में अक्षय ने किया था डबल रोल का कमाल, उसका बन रहा है सीक्वल! 12 साल बाद क्या फिर से छा जाएंगे खिलाड़ी कुमार?
जिस फिल्म में अक्षय ने किया था डबल रोल का कमाल, उसका बन रहा है सीक्वल! 12 साल बाद क्या फिर से छा जाएंगे खिलाड़ी कुमार?
जिस फिल्म में अक्षय ने किया था डबल रोल का कमाल, उसका बन रहा है सीक्वल! 12 साल बाद क्या फिर से छा जाएंगे खिलाड़ी कुमार?
जिस फिल्म में अक्षय ने किया था डबल रोल का कमाल, उसका बन रहा है सीक्वल! 12 साल बाद क्या फिर से छा जाएंगे खिलाड़ी कुमार?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?