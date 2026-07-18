ऐश्वर्या-शाहरुख के साथ चमका था जो सितारा, गुमनामी में हुआ पाई-पाई को मोहताज; विदेश में साफ किए टॉयलेट, चलाई टैक्सी!

90 के दशक का वो दौर याद कीजिए, जब एक हैंडसम और चॉकलेट बॉय ने बड़े पर्दे पर एंट्री ली थी और लाखों लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थीं. बात हो रही है एक्टर अब्बास (मिर्जा अब्बास अली) की, जिन्होंने अपनी पहली ही तमिल फिल्म ‘काधल देसम’ से रातों-रात शोहरत हासिल कर ली थी. लेकिन ग्लैमर की चकाचौंध वाली इस दुनिया का एक काला सच भी है. यहां जितनी तेजी से इंसान अर्श पर पहुंचता है, उतनी ही बेरहमी से फर्श पर भी गिर जाता है. ऐश्वर्या राय और तब्बू जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम कर चुका यह सुपरस्टार एक दिन पूरी तरह कंगाल हो गया.

इंजीनियरिंग छोड़ बना ‘नेशनल क्रश’

21 मई 1975 को पश्चिम बंगाल में जन्मे अब्बास का असली नाम मिर्जा अब्बास अली है. उनके पिता चाहते थे कि वे एक ट्रेडीशनल करियर चुनें, इसलिए उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. 1994 में एक शौकिया मॉडल के तौर पर काम किया. महज दो साल के अंदर, साल 1996 में आई फिल्म ‘काधल देसम’ ऑफर हुई जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म ‘पडयप्पा’ समेत कई बड़ी फिल्मों में काम किया.

तेलुगु हिट्स में ‘प्रिया ओ प्रिया’, ‘राजा’, और ‘राजहंसा’ जैसी बड़ी फिल्में.

तमिल ब्लॉकबस्टर में ‘कन्नेझुथी पोत्तुम थोत्तु’, ‘पदयप्पा’ और ‘सुयमवरम’.

कमल हासन और शाहरुख खान की फिल्म ‘हे राम’ में को-स्टार.

ऐश्वर्या राय के साथ मिला बड़ा ब्रेक

अब्बास के करियर का सबसे सुनहरा पल साल 2000 में आया, जब उन्हें ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘कंडुकोंडैन कंडुकोंडैन’ में काम करने का मौका मिला. इस फिल्म में उनके साथ ऐश्वर्या राय बच्चन, तब्बू, ममूटी और अजीत कुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे. तुरंत बाद आई फिल्म ‘मिन्नाले’ ने भी सफलता के नए झंडे गाड़े. इन फिल्मों की सफलता के बाद अब्बास तमिल सिनेमा के टॉप अभिनेताओं की लीग में शामिल हो गए. साल 2002 में अब्बास ने फिल्म ‘अंश’ से बॉलीवुड में कदम रखा लेकिन वहां किस्मत ने साथ नहीं दिया.

एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में और कंगाली का दौर

वक्त बदला और बॉक्स ऑफिस का मिजाज भी. अब्बास की दोनों हिंदी फिल्में- ‘अंश’ और ‘और फिर’—बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं. एक के बाद एक कई फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगीं. धीरे-धीरे मेकर्स ने उनसे दूरी बना ली और उन्हें काम मिलना बंद हो गया. एक पुराने इंटरव्यू में अब्बास ने अपने उस काले दौर का दर्द बयां करते हुए बताया था कि वह इस कदर बैंकरप्ट हो गए थे कि उनके पास अपने घर का किराया देने तक के पैसे नहीं बचे थे. जब भारत में सारे रास्ते बंद हो गए, तो उन्होंने मजबूरी में देश छोड़ने का फैसला किया.

न्यूजीलैंड में साफ किए टॉयलेट, चलाई टैक्सी

पाई-पाई को मोहताज हो चुके अब्बास अपने परिवार का पेट पालने के लिए न्यूजीलैंड चले गए. वहां इस पुराने सितारे ने चकाचौंध से दूर जिंदगी बसर करने के लिए वो सारे काम किए, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी कंगाली के दिनों में अब्बास ने न्यूजीलैंड में टॉयलेट क्लीनर यानी शौचालय साफ करने का काम किया. इसके अलावा उन्होंने पेट पालने के लिए टैक्सी चलाई, मैकेनिक का काम किया और कई अन्य छोटी-मोटी मजदूरी भी की. सिनेमा के पर्दे पर करोड़ों दिलों पर राज करने वाला हीरो असल जिंदगी में कई साल तक गुमनामी के अंधेरे में बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा था.

अब कैसी है जिंदगी?

फिल्मी दुनिया में करीब दो दशक तक चमकने वाले अब्बास की यह कहानी सिखाती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता. हालांकि, अच्छी बात यह है कि मुश्किलों के आगे घुटने टेकने के बजाय अब्बास ने हर सिचुएशन को फेस किया. आज वो न्यूजीलैंड में एक बेहद सादगी भरी और सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं. भले ही वह आज लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन 90 के दशक के फैन्स के दिलों में उनका चार्म आज भी जिंदा है.

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