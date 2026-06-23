Aamir Khan Wedding Guest List: आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में कौन-कौन से मेहमान होंगे शामिल, एक्टर ने किया खुलासा

Aamir Khan Wedding Guest List: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्मों से नहीं इस बार चर्चा उनकी आने वाली शादी को लेकर हो रही है. लंबे समय से गौरी स्प्राट के साथ रिश्ते में रहने वाले आमिर जल्द ही अपने रिश्ते को नया नाम देने जा रहे हैं. शादी की खबर सामने आने के बाद से ही फैंस और इंडस्ट्री के लोगों के बीच इसे लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर खान और गौरी स्प्राट अगले महीने विवाह बंधन में बंध सकते हैं. बताया जा रहा है कि दोनों 5 जुलाई को शादी करने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि इस समारोह को बेहद निजी रखा जाएगा और इसमें केवल चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया जाएगा. शादी की चर्चाओं के बीच आमिर ने भी इस विषय पर खुलकर अपनी बात रखी है.

परिवार और करीबी दोस्तों तक सीमित रहेगा समारोह

हाल ही में दिए एक Variety India को इंटरव्यू में आमिर खान ने अपनी शादी को लेकर कई बातें साझा कीं. उन्होंने बताया कि ये कोई भव्य या स्टार-स्टडेड इवेंट नहीं होगा. शादी में सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. आमिर का कहना है कि वो इस खास मौके को अपने प्रियजनों के साथ सादगी से मनाना चाहते हैं.

आमिर खान ने ये भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी शादी को लेकर लोगों में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है. उनके मुताबिक लोगों को कलाकारों की निजी जिंदगी की बजाय उनके काम और कला पर अधिक ध्यान देना चाहिए. आमिर का मानना है कि एक कलाकार की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, न कि उसकी निजी जिंदगी से.

शादी की जानकारी लीक होने पर कही ये बात

बातचीत के दौरान आमिर ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि उनकी शादी की जानकारी आखिर बाहर कैसे आ गई. उन्होंने कहा कि आज के दौर में किसी भी व्यक्ति की निजी बातें ज्यादा समय तक निजी नहीं रह पातीं. सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के कारण हर छोटी-बड़ी जानकारी तेजी से सार्वजनिक हो जाती है, जिससे प्राइवेसी बनाए रखना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है.

