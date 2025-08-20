Home > मनोरंजन > 350 करोड़ की एक और 400 करोड़ की दूसरी फिल्म दोनों ने पहले 5 दिन में बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, लेकिन छठे दिन अचानक क्यों ठंडी पड़ गई कमाई? जानिए पूरा खेल

2025 का बॉक्स ऑफिस इस वक्त बेहद दिलचस्प बन गया है। एक ही दिन रिलीज हुईं दो मेगा फिल्में रजनीकांत की कुली और ऋतिक रोशन व जूनियर एनटीआर की वॉर 2 ने दर्शकों को बांधकर रख दिया है। सिनेमाघरों के बाहर हाउसफुल बोर्ड लगे हुए हैं और सोशल मीडिया पर फैंस इन फिल्मों की तुलना करने में जुटे हैं। जहां कुली ने साउथ में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, वहीं वॉर 2 नॉर्थ इंडिया में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। छठे दिन की कमाई के आंकड़े आ चुके हैं, जिन्होंने बता दिया है कि इस बॉक्स ऑफिस क्लैश में किसकी किस्मत ज्यादा चमक रही है।

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 20, 2025 15:38:06 IST

Bollywood Blockbuster Movies 2025 : 2025 का बॉक्स ऑफिस इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। वजह है दो मेगा फिल्मों की एक साथ रिलीज। एक तरफ साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की कुली है, तो दूसरी ओर बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन और साउथ के दमदार हीरो जूनियर एनटीआर की वॉर 2, दोनों फिल्मों का क्रेज इतना ज्यादा है कि सिनेमाघरों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। शो लगभग हाउसफुल जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ इन्हीं दो फिल्मों की चर्चा है। लोगों में ये जानने की होड़ लगी हुई है कि आखिर इस भिड़ंत में कौन बाजी मार रहा है। दर्शकों का कहना है कि कुली और वॉर 2 दोनों ही अलग-अलग फ्लेवर लिए हुए हैं। जहां रजनीकांत अपने दमदार एक्शन और पॉलिटिकल बैकड्रॉप वाली कहानी लेकर आए हैं, वहीं ऋतिक और जूनियर एनटीआर की जोड़ी पूरी तरह स्पाई-थ्रिलर के रंग में डूबी है।

रजनीकांत की ‘कुली’(coolie) का जलवा, 6 दिन में तोड़े कई रिकॉर्ड

रजनीकांत की फिल्म कुली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साउथ सिनेमा का क्रेज सिर्फ अपने राज्यों तक सीमित नहीं रहा। इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है और कहानी में राजनीति, एक्शन और इमोशन का ऐसा तड़का लगाया गया है जिसने दर्शकों को बांधे रखा। रजनीकांत की स्क्रीन प्रेजेंस, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स लोगों को थियेटर तक खींच लाए।

कुली (coolie) फिल्म की कमाई

कमाई की बात करें तो पहले दिन कुली ने 65 करोड़ का तगड़ा ओपनिंग कलेक्शन किया। दूसरे दिन 54.75 करोड़, तीसरे दिन 39.5 करोड़, चौथे दिन 35 करोड़, पांचवें दिन 12.15 करोड़ और छठे दिन 9.50 करोड़ की कमाई हुई। इस तरह सिर्फ 6 दिनों में फिल्म भारत में 216 करोड़ और वर्ल्डवाइड 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। खासकर तमिलनाडु और तेलंगाना में कुली का जलवा देखने लायक रहा।

‘वॉर 2’ की मजबूत परफॉर्मेंस, लेकिन साउथ में पीछे

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर वॉर 2 की। YRF स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म को लेकर फैंस में शुरुआत से ही क्रेज था। फिल्म में दो बड़े सुपरस्टार्स का साथ आना अपने आप में एक मेगा इवेंट बन गया। कहानी दो एजेंट्स के बीच टकराव के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें शानदार स्टंट्स और देशभक्ति का तड़का जोड़ा गया है। हालांकि, कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म में बड़े ट्विस्ट की कमी है, लेकिन ऋतिक और एनटीआर की एनर्जी ने उसे बैलेंस कर दिया।कमाई के मामले में वॉर 2 का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन साउथ में यह कुली के सामने कमजोर पड़ गई। पहले दिन फिल्म ने 52 करोड़ कमाए, दूसरे दिन 57.85 करोड़, तीसरे दिन 33.25 करोड़, चौथे दिन 32.65 करोड़, पांचवें दिन 8.75 करोड़ और छठे दिन 8.25 करोड़। कुल मिलाकर भारत में फिल्म ने 192.75 करोड़ और वर्ल्डवाइड करीब 350 करोड़ की कमाई कर ली है।

