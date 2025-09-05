Home > मनोरंजन > सपनों के शहर में जन्मी हैं बॉलीवुड की ये हसीनाएं, एक को तो मिला था मिस यूनिवर्स का ताज

सपनों के शहर में जन्मी हैं बॉलीवुड की ये हसीनाएं, एक को तो मिला था मिस यूनिवर्स का ताज

Actresses Who Born in Uttarakhand : जानिए उत्तराखंड में जन्मी उन फेमस एक्ट्रेसेज के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड और मनोरंजन जगत में अपनी मेहनत से बड़ा नाम कमाया।

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 5, 2025 13:05:00 IST

Actresses Born in Uttarakhand : इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड को लेकर ये धारणा रही है कि यहां अलग-अलग राज्यों से आए लोग अपनी मेहनत और कला से पहचान बनाते हैं। इसी लिस्ट में उत्तराखंड की कई बेटियां भी शामिल हैं, जिन्होंने न सिर्फ फिल्मी दुनिया में कदम रखा बल्कि अपने टैलेंट से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। आइए जानते हैं उन एक्ट्रेसेज के बारे में जिनका जन्म उत्तराखंड की पवित्र धरती पर हुआ और आज वे ग्लैमर इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियां बन चुकी हैं।

उर्वशी रौतेला – ग्लोबल लेवल तक पहचान

कोटद्वार में जन्मी उर्वशी रौतेला आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया रह चुकीं उर्वशी ने बॉलीवुड में सनम रे, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, काबिल और हेट स्टोरी 4 जैसी फिल्मों से अपनी जगह बनाई। वो कान्स फिल्म फेस्टिवल तक भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं और आज अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी पहचान बना चुकी हैं।

तृप्ति डिमरी – नई सनसनी

गढ़वाल की रहने वाली तृप्ति डिमरी ने बेहद कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में मजबूत जगह बनाई है। बुलबुल और कला जैसी फिल्मों में शानदार एक्टिंग के बाद वो लोगों की पहली पसंद बन गईं। तृप्ति लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रही हैं और उन्हें बॉलीवुड का उभरता सितारा माना जा रहा है।

उदिता गोस्वामी – शुरुआती दौर की स्टार

देहरादून में जन्मी उदिता गोस्वामी 2000 के दशक में बॉलीवुड का चर्चित चेहरा रहीं। उन्होंने 2003 में फिल्म पाप से डेब्यू किया और कई फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा। उदिता ने बाद में डायरेक्टर मोहित सूरी से शादी की और अब निजी जीवन पर अधिक ध्यान देती हैं।

आशा नेगी – टीवी की लोकप्रिय अदाकारा

देहरादून से ताल्लुक रखने वाली आशा नेगी टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से घर-घर में मशहूर हुईं। इसके बाद उन्होंने कई धारावाहिकों और वेब सीरीज में काम किया। आज उनकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और वह टीवी इंडस्ट्री की सफल चेहरों में गिनी जाती हैं।

सोनम बाजवा – पंजाबी फिल्मों की क्वीन

नैनीताल में जन्मी सोनम बाजवा ने भले ही पंजाबी सिनेमा में ज्यादा काम किया हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है। वो अब बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की ओर भी कदम बढ़ा रही हैं और अब टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 4 में नजर आ रही हैं.

उत्तराखंड की इन एक्ट्रेसेज ने साबित किया है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। छोटी-सी पहाड़ी राज्य से निकलकर उन्होंने मुंबई की चमकती दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई है। इनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं कि मेहनत और हुनर से हर सपना पूरा किया जा सकता है।

 

