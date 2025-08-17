‘शोले’ में अहमद बने इस चाइल्ड एक्टर को फीस नहीं मिली, बल्कि मिला कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे

Happy Birthday Sachin Pilgaonkar: इंडस्ट्री में ऐसे तमाम सितारे हैं जिन्होनं कम उम्र से ही एक्टिंग की दुनिया में दस्तक दे दी थी। इसी में एक नाम अभिनेता सचिन पिलगांवकर का भी है। आज 17 अगस्त को मशहूर अभिनेता, डायरेक्टर और सिंगर का जन्मदिन है। 68 साल की उम्र में भी उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीत रखा है। सचिन की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा आज भी लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। जी हां, साथ ही ये बेहद चौंकाने वाला मंजर भी था।

बचपन में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि सिर्फ चार साल की उम्र में ही वे मराठी फिल्मों में नजर आने लगे थे और बाद में तो लगभग 60 से ज्यादा फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे यादगार मौका तब आया जब उन्हें फिल्म शोले में अहमद का किरदार निभाने का अवसर मिला।

शोले जैसी फिल्म एक्टर के लिए सपना

शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करना किसी भी एक्टर के लिए सपना होता है। सचिन का रोल छोटा था, लेकिन बेहद असरदार रहा। जब उनके किरदार की मौत होती है, तो दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के लिए उन्हें पैसे की जगह एक फ्रिज गिफ्ट में दिया गया था। यह किस्सा आज भी फिल्मी दुनिया में अक्सर चर्चा में आ जाता है।

मराठी फिल्म में भी आजमाया हाथ

इसके बाद सचिन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी सिनेमा में भी सुपरहिट फिल्में दीं। अशी ही बनवा बनवी, नवरी मिळे नव-याला जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। एक्टिंग के साथ-साथ उन्होंने निर्देशन और गायन में भी हाथ आजमाया और हर क्षेत्र में सफलता हासिल की। आज उनके जन्मदिन पर यह किस्सा हमें याद दिलाता है कि असली कलाकार के लिए पैसे से ज्यादा अहमियत उस अनुभव और प्यार की होती है, जो दर्शकों से मिलता है। सचिन पिलगांवकर की यही खासियत उन्हें आज भी हर उम्र के दर्शकों का चहेता बनाए रखती है।