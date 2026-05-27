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आश्रम के इंटीमेट सीन पर बोले बॉबी देओल; ‘बीवी को बाद में पता चलता तो हो जाती मुसीबत’, शेखर टुनाइट शो में किया खुलासा

हाल ही में बॉबी देओल ने आश्रम के इंटीमेट सीन्स को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि इसके बारे में परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी को ही जानकारी थी.

By: Shivangi Shukla | Published: May 27, 2026 5:07:10 PM IST

आश्रम के इंटीमेट सीन पर बोले बॉबी देओल
आश्रम के इंटीमेट सीन पर बोले बॉबी देओल


Bobby Deol on Ashram Intimate Scenes: हाल ही में बॉबी देओल ने आश्रम के इंटीमेट सीन्स को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि इसके बारे में परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी को ही जानकारी थी.

शेखर सुमन के नए चैट शो ‘शेखर टूनाइट’ में बात करते हुए बॉबी देओल ने इस बात का खुलासा किया उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में अपने माता-पिता और भाई को जानकारी नहीं दी थी. 

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आश्रम में क्यों किया काम 

बॉबी देओल ने एक प्रेस मीटिंग के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने आश्रम करने के लिए क्यों सहमति दी थी. उन्होंने कहा, “मुझे पता था कि अब मुझे हीरो के रोल नहीं मिलेंगे. इसीलिए जब मैंने यह शो स्वीकार किया तो मैंने किसी को नहीं बताया. मैं शो के रिलीज होने का इंतजार कर रहा था और फिर लोगों की प्रतिक्रिया देखना चाहता था.” 

बता दें कि आश्रम सीरीज की कहानी बाबा निराला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने आश्रम में धोखाधड़ी और नशीली दवाओं का एक अवैध साम्राज्य चलाता है और आशीर्वाद लेने आने वाली युवतियों का शोषण करता है. इसका पहला और दूसरा सीज़न 2020 में रिलीज़ हुआ, इसके बाद तीसरा सीज़न 2022 में और चौथा सीज़न 2025 में आया, जो इस सीरीज का अंतिम सीज़न था.

शेखर सुमन के चैट शो में किया खुलासा 

शेखर सुमन के नए चैट शो ‘ शेखर टूनाइट’ में आश्रम के बारे में बात करते हुए बॉबी देओल ने कहा, “सबसे पहले तो, जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने अपने पिता, अपनी मां या यहां तक ​​कि अपने भाई को भी नहीं बताया. मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को बताया- अपनी पत्नी को. मुझे उसे बताना ही पड़ा; नहीं तो, अगर उसे बाद में पता चलता, तो मैं मुसीबत में पड़ जाता.”
 
मुश्किल समय में साथ देने के लिए अपनी पत्नी को श्रेय देते हुए बॉबी देओल ने कहा, “आज मैं जो कुछ भी हूं, वह मेरी पत्नी की वजह से हूं. जब मैं बुरे दौर से गुजर रहा था, तब उसने पूरा घर संभाला. मुझे लगता है कि वह मेरी बैकबोन है.”

Tags: bobby deolbollywoodentertainment
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