Home > मनोरंजन > धर्मेंद्र-प्रकाश कौर से छिपाए गए थे ‘आश्रम’ के इंटीमेट सीन, बॉबी देओल ने कहा- पत्नी तान्या को नहीं बताता तो फिर…

धर्मेंद्र-प्रकाश कौर से छिपाए गए थे ‘आश्रम’ के इंटीमेट सीन, बॉबी देओल ने कहा- पत्नी तान्या को नहीं बताता तो फिर…

एक चैट शो पर इमोशनल होते हुए बॉबी देओल ने अपने कठिन समय से जुड़े बड़े खुलासे किए और बताया कि कैसे उनकी वाइफ तान्या हर मुश्किल घड़ी में बैकबोन बनकर साथ खड़ी रहीं. बॉबी देओल ने यह भी बताया कि वो कौन सा पल था, जब उन्होंने कम बैक करने का फैसला किया

By: Kajal Jain | Last Updated: May 25, 2026 12:04:16 PM IST

धर्मेंद्र-प्रकाश कौर से छिपाए गए थे 'आश्रम' के इंटीमेट सीन, बॉबी देओल ने कहा- पत्नी तान्या को नहीं बताता तो फिर...
धर्मेंद्र-प्रकाश कौर से छिपाए गए थे 'आश्रम' के इंटीमेट सीन, बॉबी देओल ने कहा- पत्नी तान्या को नहीं बताता तो फिर...


Shekhar Suman Talk Show: लंबे समय के बाद अपने कमबैक से बॉलीवुड इंडस्ट्री में तारीफें बटोरने वाले बॉबी देओल चर्चा में बने हुए हैं. पिता धर्मेंद्र की एक्टिंग लैगेसी को आगे ले जाने वाले बॉबी देओल ने अपने करियर की शुरुआत हीरो के रोल से की थी, जबकि आश्रम सीरीज के बाद से ही बॉबी देओल को विलेन के रोल में देखा जा रहा है. इन दिनों बॉबी देओल ने अपने करियर के हार्ड टाइम और एक कमबैक की बात की है.

कमबैक ने सबकुछ बदल दिया

अपने एक इंटरव्यू में बॉबी देओल बताते हैं कि उनकी इंडस्ट्री में लंबे समय के बाद अनएक्सपेक्टेड कमबैक ने सबकुछ बदलकर रख दिया. उन्होंने बताया कि जब वो अपनी बिग सक्सेसफुल वेब सीरीज आश्रम की शूटिंग कर रहे थे, तब सीरीज में फिल्माए गए इन्टीमेट और किसिंग सीन्स के बारे में पूरे परिवार से रिलीज तक सब कुछ छिपाकर रखा. 

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परिवार से छिपाई बातें

शेखर सुमन ने अपने चैट शो पर बॉबी देओल से कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एब्यूसिव और इंटीमेसी सीन्स ज्यादा होते हैं. आपने भी आश्रम में कंफर्ट के साथ इंटीमेट सीन्स किए हैं. इसके जवाब में बॉबी देओल कहते हैं जब उन्होंने आश्रम की स्टोरी सुनी तो इंटीमेट सीन्स की डिटेल्स अपनी मां और पिता से छिपाई थी. हालांकि उन्होंने पत्नी के साथ एक-एक डिटेल शेयर की थी, क्योंकि उसे नहीं बताते तो दिक्कत हो सकती थी.

पत्नी से इमोशनल हुए बॉबी

शेखर सुमन से वाइफ तान्या देओल की बात करते हुए बॉबी देओल इमोशनल हो गए और बताया कि हर मुश्किल वक्त में वाइफ तान्या ने उनका पूरा साथ दिया. बॉबी देओल ने कहा कि जब मैं बुरे दौर से गुजर रहा था तो तान्या ने पूरा घर संभाला और करियर में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहीं. बॉबी अपनी वाइफ तान्या की तारीफ करते हुए कहती हैं कि मेरी वाइफ मेरी बैकबोन है और मैं आज जो कुछ भी हूं अपनी वाइफ तान्या की वजह हूं.

बेटे की बात दिल पर लगते ही बदला सबकुछ

अपने इंटरव्यू में बॉबी देओल कहते हैं कि बॉबू देओल अब अलग-अलग तरह के रोल करना चाहते हैं, जिसके लिए वाइफ तान्या से पूरा मोटिवेशन मिलता रहता है. वो बताते हैं कि जब मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तो वाइफ तान्या काम करने जाती थीं. एक दिन बेटे आर्यमन ने बोला कि मम्मी आप काम पर जाती हो और पापा घर पर रहते हैं. बॉबी ने बताया कि कैसे बच्चे की छोटी-सी बात ने उन्हें अंदर तक हिला दिया. इसी पल से वो लगातार काम में लगे हुए हैं.

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Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Actor Dharmendrabobby deol aashramentertainment newsShekhar Suman Chat Show
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