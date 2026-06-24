‘ये कौन सा शो है?’, इंडियाज गॉट लेटेंट के सवाल पर बॉबी देओल ने दिया ऐसा रिएक्शन, समय रैना के उड़े होश!

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हाल ही में अभिनेत्री आलिया भट्ट और शरवरी वाघ अपनी आगामी फिल्म के प्रमोशन के लिए समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेन्ट 2’ में पहुंची थीं. जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है. इसी बीच, एक वायरल वीडियो में अभिनेता बॉबी देओल से ‘समय रैना’ के शो से जुड़े सवालों पूछे जाते हैं, तो वह कहते हैं कि ये कौन सा शो है. ये वीडियो इंटरनेट पर तैजी से फैल रहा है.
क्या है वायरल वीडियो?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक पत्रकार बॉबी देओल से आलिया और शरवरी के ‘इंडियाज़ गॉट लेटेन्ट’ शो में आने के बारे में सवाल पूछता है. अभिनेता से पूछा जाता है कि क्या वो भी इस लोकप्रिय शो में कभी गेस्ट के रूप में नज़र आएंगे. हालांकि, बॉबी देओल ने सवाल को टाल दिया. उन्होंने कहा, ‘ये कौन सा शो है? मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है.’
What Show is that😳 ? I didn’t even know#BobbyDeol Completely Neglected “India’s got latent & Refuses to PROMOTE his film #Alpha on the set of #SamayRaina which is known for ~ ABUSIVE & Socially INAPPROPRIATE HUMOUR
One Blunt RESPONSE & internet is calling it the ultimate… pic.twitter.com/BHl9dmlLGi
— Manoz Kumar (@ManozTalks) June 22, 2026
लोगों की आ रहीं प्रतिक्रियाएं
यह घटना सोशल मीडिया यूजर्स के बीच तुरंत वायरल हो गई, कुछ लोगों ने बॉबी के जवाब को सवाल से बचने की कोशिश के रूप में देखा. वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना था कि अभिनेता को शायद वाकई शो के बारे में जानकारी नहीं थी. हालांकि, वायरल वीडियो की प्रामाणिकता और पूरी जानकारी की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
एक नजर फिल्म अल्फा पर
फिल्म ‘अल्फा’ को वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म के रूप में प्रचारित किया जा रहा है. इस लोकप्रिय फ्रेंचाइज़ में पहले से ही ‘एक था टाइगर’, ‘टाइगर ज़िंदा है’, ‘वॉर’, ‘पठान’, ‘टाइगर 3’ और ‘वॉर 2’ जैसी फिल्में शामिल हैं. शिव रावेल द्वारा निर्देशित फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि बॉबी देओल और अनिल कपूर भी महत्वपूर्ण किरदार निभाते नजर आएंगे.
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