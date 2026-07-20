Home > मनोरंजन > हर स्कूल में 15 अगस्त पर जरूर बजता है ये गाना, बॉबी देओल के इस देशभक्ति गीत पर परफॉर्म करते हैं बच्चे

हर स्कूल में 15 अगस्त पर जरूर बजता है ये गाना, बॉबी देओल के इस देशभक्ति गीत पर परफॉर्म करते हैं बच्चे

बॉलीवुड में शहीद-ए-आजम भगत सिंह पर कई फिल्में बनी हैं. इनमें से एक फिल्म में बॉबी देओल ने भगत सिंह का किरदार निभाया था. उसमें एक ऐसा गीत था, जो आज भी स्कूलों में परफॉर्म किया जाता है.

By: Deepika Pandey | Published: July 20, 2026 12:55:22 PM IST

मेरा रंग दे बसंती चोला
मेरा रंग दे बसंती चोला


Bobby Deol Patriotic Song: स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर एक देशभक्ति गीत काफी चर्चा में रहता है. ये गीत ऐसा है कि हर बार स्कूल में कोई न कोई छात्र इस पर परफॉर्म करता है. ये गीत 2002 में आई फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद के गाने मेरा रंग दे बसंती चोला है. इस गीत को उदित नारायण और भूपिंदर सिंह ने आवाज दी है. वहीं फिल्म में बॉबी देओल ने अहम किरदार निभाए. 

कौन सा है वो गाना?

ये गीत साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म ’23rd March 1931: Shaheed’ का है. फिल्म में बॉबी देओल ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह की भूमिका निभाई थी. उनके किरदार ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी. ‘मेरा रंग दे बसंती चोला’ सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक बन चुका है. इसके बोल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन वीर सपूतों को याद करते हैं. उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. इसी कारण स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर यह गीत सबसे ज्यादा सुनाई देने वाले गीतों में शामिल रहता है.

You Might Be Interested In

आज भी स्कूलों में करते हैं परफॉर्म

स्कूलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चे अक्सर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वेशभूषा धारण करते हैं और परफॉर्म करते हैं. ये गीत नई पीढ़ी को देशप्रेम, त्याग और शहीदों के बलिदान का संदेश देता है. ’23rd March 1931: Shaheed’ का निर्देशन गुड्डू धनोआ ने किया था. इस फिल्म में बॉबी देओल, सनी देओल, राहुल देव, अमृता सिंह और दिव्या दत्ता जैसे कई एक्टर्स थे. फिल्म ने भगत सिंह के जीवन और उनके संघर्ष को बड़े पर्दे पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया था.

भूपिंदर सिंह के करियर को मिली उड़ान

‘मेरा रंग दे बसंती चोला’ को उदित नारायण और भूपिंदर सिंह ने आवाज दी थी. इस गीत से भूपिंदर के करियर को उड़ान मिली थी. इस गीत के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है. बता दें कि भूपिंदर सिंह का जन्म 6 फरवरी, 1940 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था. उनके पिता प्रोफेसर नत्था सिंह थे, जो एक बेहतरीन संगीतकार थे. उन्होंने भूपिंदर सिंह को संगीत की शिक्षा दी थी. भूपिंदर सिंह के संगीत सफर की शुरुआत दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो से हुई. वे वहां एक गायक और संगीतकार के रूप में काम करते थे. पहले उनकी गजलें आकाशवाणी पर प्रसारित हुईं और फिर दिल्ली दूरदर्शन तक पहुंचीं. इसी दौरान संगीतकार मदन मोहन की नजर उन पर पड़ी. इसके बाद उन्होंने भूपिंदर को मुंबई बुलाया और इसके बाद हिंदी फिल्म संगीत में उनका करियर शुरू हुआ.

Tags: bobby deolPatriotic Song
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़...

July 19, 2026

किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर...

July 19, 2026

एक्टर्स, जो कई सालों बाद वापसी करने को हैं बेताब

July 19, 2026

बेटे विहान और पति विक्की कौशल के साथ कैटरीना के...

July 19, 2026

BP कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 19, 2026

मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 19, 2026
हर स्कूल में 15 अगस्त पर जरूर बजता है ये गाना, बॉबी देओल के इस देशभक्ति गीत पर परफॉर्म करते हैं बच्चे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हर स्कूल में 15 अगस्त पर जरूर बजता है ये गाना, बॉबी देओल के इस देशभक्ति गीत पर परफॉर्म करते हैं बच्चे
हर स्कूल में 15 अगस्त पर जरूर बजता है ये गाना, बॉबी देओल के इस देशभक्ति गीत पर परफॉर्म करते हैं बच्चे
हर स्कूल में 15 अगस्त पर जरूर बजता है ये गाना, बॉबी देओल के इस देशभक्ति गीत पर परफॉर्म करते हैं बच्चे
हर स्कूल में 15 अगस्त पर जरूर बजता है ये गाना, बॉबी देओल के इस देशभक्ति गीत पर परफॉर्म करते हैं बच्चे