आर्यन ने बॉबी देओल की कर दी थी हालत खराब, एक्टर को लगाना पड़ा पापा Shah Rukh Khan को फोन…फिर लगवा दी क्लास!

Bobby Deol On Aryan Khan: वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलाज होने जा रही है। इस सीरीज में जिसमें लक्ष्य ललवाणी, बॉबी देओल, सलमान खान जबरदस्त किरदार निभाते नजर आएंगे।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 21, 2025 16:17:48 IST

Bobby Deol On Aryan Khan:  वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ और इसे बनाने वाले आर्यन खान इन दिनों खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं। इस सीरीज का कास्ट काफी दमदार है। हाल ही में सीरीज के प्रीव्यू लॉ़न्च इवेंट भी हुआ था। जिसमें खुद बॉलिवुड किंग शाहरूख खान अपने बेटे का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे। आर्यन और शाहरूख ने साथ में इवेंट को होस्ट भी किया। इस सीरीज में सबसे खास किरदार बॉबी देओल का होने वाला है। बीते दिन बॉबी ने आर्यन के काम करने के तरीके के बार में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे आर्यन ने उनसे जमकर मेहनत कराई है। इतना ही नहीं एक बार तो बॉ़बी ने शाहरूख खान को फोन तक मिला दिया था। 

बॉबी देओल ने किया बड़ा खुलासा 

बॉबी देओल ने आर्यन खान के काम की तारीफ करते हुए कहा कि- आज का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा खास है। आज 20 अगस्त है और साथ ही शाहरूख खान के बेटे इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि हर मां-बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चे में टैलेंट हो और वो अपने सपनों को खुलकर जी पाए। साथ ही कामयाबी हासिल कर सके। 

बॉबी ने बताया कैसा रहा अनुभव?

बॉबी ने आगे कहा कि- हम लोगों की भी अपनी एक अलग कहानी है। हम कहां से चले थे और कहां तक पहुंचे। साथ ही इस शो का हिस्सा बनकर मैं काफी किस्मत वाला महसूस कर रहा हूं। यह एक बेहतरीन शो है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मेरा शो है। यह तो आर्यन या शाहरुख का शो है। इस सीरीज के हर कलाकार ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। इस शो ने कमाल कर दिखाया है। 
बॉबी देओल ने आगे कहा कि- आर्यन ने सभी से सबसे अच्छा काम निकाल लिया है। उसने हम सभी को काफी निचोड़ा है। हम सब से बहुत मेहनत करवाई है, लेकिन में बस देखता ही रह गया कि कोई बात नहीं, शायद आगे कम कराएंगे। लेकिन यह सब उससे भी ऊपर था। मैं खुश हूं कि आज यहां हूं। साथ ही हम सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं। 

18 सितंबर को रिलीज होगी सीरीज 

बता दें कि 18 सितंबर को आर्यन के डायरेक्शन में बना पहला प्रोजेक्ट द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर रिलाज होने जा रहा है। इस सीरीज में जिसमें लक्ष्य ललवाणी, बॉबी देओल, सलमान खान, रणवीर सिंह, करण जौहर जैसे सितारे नजर आने वाले हैं। यह सबसे धमाकेदार और कमाल की सीरीद होने जा रही है। इस सीरीज को लेकर फैंस के बीच काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। 

