Alpha Controversy: आलिया भट्ट के साथ झगड़े की अफवाहों पर बॉबी देओल ने तोड़ी चुप्पी, एक्ट्रेस को लेकर कह डाली ये बड़ी बात!

इन दिनों आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग मूवी अल्फा की शूटिंग में व्यस्त हैं तो वहीं बॉबी देओल भी फिल्म में अहम रोल अदा कर रहे हैं. इसी मूवी के सेट से एक चौंकाने वाली बात सामने सुनने में आ रही थी कि अल्फा के सेट पर बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बीच काफी मतभेद थे. ये झगड़ा मूवी के कुछ सीन्स को लेकर था जिसमें क्रिएटिविटी और एक्टिंग स्किल्स को इंप्रीव करने के सजेशन की वजह से पैहै हुए थे. इतना तक कहा गया कि दोनों कलाकारों के बीच सुलह कराने के लिए आदित्य चोपड़ा को मीडिएशन करना पड़ा और वापस शूटिंग चालू करानी पड़ी. अब इन्हीं सब अफवाहों को लेकर बॉबी देओल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

कॉन्ट्रोवर्सी पर तोड़ी चुप्पी

आप की अदालत में रजत शर्मा के साथ बातचीत के दौरान बॉबी देओल ने इस कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ी सारी अफवाहों पर अंकुश लगा दिया है. एक्टर ने बताया कि एक दिन किसी दोस्त ने उन्हें घटना से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट भेजा था. मैं देखकर हैरान हो गया कि लोगों इतने वेले हैं कि कुछ भी बना देते हैं. मैंने रणवीर के साथ ‘एनिमल’ की है और आलिया भट्ट के साथ जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई को मैंने सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों ही मेरे फेरवेट हैं.

आलिया भट्ट को लेकर कही ये बात

बॉबी देओल ने क्लीयर किया कि हम दोनों के बीच ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ था. आलिया इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, इतनी मेहनत करती है. जब भी फाइट सीक्वेंस होता था तो वो हमेशा तैयार रहती थी. बॉबी ने कहा कि आलिया एक बहुत अच्छी और प्रोफेशनल एक्ट्रेस है.

90% अफवाहें झूठी

बॉबी देओल ने बताया कि एक जगह तो ऐसा लिखा था कि मैं आलिया से विवाद के बाद इतना नाराज हो गया कि आदित्य चोपड़ा ने मुझे एक और फिल्म ऑफर कर दी. हालांकि मैं किसी को साबित नहीं कर सकता कि ये सच नहीं है. बॉबी देओल ने अपने इंटरव्यू में साफतौर पर कह दिया कि आप में से जो भी लोग इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और जो देखते हैं, उनमें से 90 प्रतिशत कहानियां असली नहीं होतीं.

‘अल्फा’ में दिखेंगे ये सितारे

जानकारी के लिए बता दें कि आलिया भट्ट और बॉबी देओल की अपकमिंग मूवी अल्फा एक स्पाई थ्रिलर मूवी है जिसमें एक्शन का तड़का देखने को मिलेगा. फैन्स को मूवी का बेसब्री से इंतजार है. मूवी में आलिया भट्ट के अलावा शरवरी वाघ भी अहम भूमिका में हैं, जबकि बॉबी देओल के अलावा मूवी में अनिल कपूर भी नजर आएंगे. ये मूवी 10 जुलाई 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, जिसमें शाहरुख खान और ऋतिक रोशन भी कैमियो कर सकते हैं.

ये भी पढें:-‘रील नहीं बनाई तो क्या किया?’… वियतनाम के रेलवे ट्रैक पर इंडियंस ने किया ‘छैया छैया’, भड़के नेटिजन्स बोले- ‘पासपोर्ट जब्त करो’