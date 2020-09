मुंबई: संजय राउत और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच ट्विटर पर चल रही तनातनी के बीच कंगना रनौत ने आरोप लगाया है कि बीएमसी के अधिकारी मुंबई स्थित उनका ऑफिस तोड़ने आ गए हैं. कंगना ने अपने ऑफिस का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि ‘यह मुंबई में मेरा मणिकर्णिका फिल्म का ऑफिस है, जिसे मैंने पंद्रह साल मेहनत कर के कमाया है, मेरी जिंदगी में एक ही सपना था, मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं तो मेरे पास खुद का ऑफिस हो. मगर लगता है यह सपना टूटने का समय आ गया है. आज वहां अचानक बीएमसी के अधिकारी आए और वह मेरा ऑफिस तोड़ने वाले हैं. वह वहां रखी चीजों को माप रहे हैं.’

कंगना ने बैक टू बैक दो वीडियो शेयर किए हैं, दूसरे वीडियो में कुछ लोग कंगना के ऑफिस में फेस मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें कंगना बीएमसी के अधिकारी बता रही हैं. वीडियो में ये सभी लोग एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल के पास खड़े हैं. उनमें से दो शख्स बैठे हैं और उसमें से एक शख्स पेपर पर कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं. जबकि 4 लोग खड़े हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कंगना रनौत ने लिखा कि बीएमसी वाले मेरे ऑफिस को माप रहे हैं और मेरे ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया है. साथ ही वह मेरे पड़ोसियों को परेशान कर रहे हैं. कंगना ने ये भी कहा कि बीएमसी के अधिकारियों बोल रहे हैं कि जो मैडम है, उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा…..

गौरतलब है कि पिछले दिनों कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच सोशल मीडिया पर चली तीखी नोकझोंक के बाद संजय राउत ने उन्हें मुंबई न लौटने को कहा है. जिसके बाद एक्ट्रेस ने चुनौती देते हुए कहा कि वह 9 सितंबर को मुंबई लौट रही हैं. कंगना रनौत की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को ही उन्हें वाई प्लस सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया है. फिलहाल कंगना मनाली अपने घर पर हैं. कंगना रनौत ने मुंबई शहर की तुलना पीओके से की थी. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मुंबई अब पीओके जैसा क्यों महसूस हो रहा है. कंगना की इस बात को लेकर बॉलीवुड कलाकार भी भड़के नजर आए थे. तापसी पन्नू से लेकर सोनू सूद तक ने मुंबई शहर को लेकर कंगना के ट्वीट का जवाब दिया था.

They have forcefully taken over my office measuring everything, also harassing my neighbors when they retorted @mybmc officials used language like ,” वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा” I am informed tomorrow they are demolishing my property 🙂 pic.twitter.com/efUOGJDve1

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 7, 2020