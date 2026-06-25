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‘Blast’ OTT Release Date Confirmed: जानें कब और कहां देखें अर्जुन सरजा की ब्लॉकबस्टर एक्शन-ड्रामा फिल्म

थिएटर में गदर मचाने के बाद अर्जुन सरजा की ब्लॉकबस्टर 'Blast' अब OTT पर आ गई है. जानें नेटफ्लिक्स पर यह धमाकेदार फिल्म कब और कैसे देखें.

By: Shivani Singh | Published: June 25, 2026 3:59:26 PM IST

थिएटर में गदर मचाने के बाद अर्जुन सरजा की ब्लॉकबस्टर 'Blast' अब OTT पर आ गई है
थिएटर में गदर मचाने के बाद अर्जुन सरजा की ब्लॉकबस्टर 'Blast' अब OTT पर आ गई है


सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद, एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘ब्लास्ट’ अब OTT पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है. पिछले कई हफ्तों से फैंस इसके डिजिटल प्रीमियर को लेकर कयास लगा रहे थे, और अब मेकर्स के साथ-साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने फिल्म की ओटीटी रिलीज पर आधिकारिक मुहर लगा दी है.

एक्शन किंग अर्जुन सरजा, अभिरामी और प्रीति मुकुंदन के अभिनय से सजी यह फिल्म साल 2026 की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट्स में से एक साबित हुई है. दमदार एक्शन, पारिवारिक इमोशन्स और सामाजिक मुद्दों के बेहतरीन तालमेल ने तमिल और तेलुगु, दोनों ही मार्केट्स में दर्शकों के दिलों को छू लिया.

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इस दिन नेटफ्लिक्स पर होगी ‘ब्लास्ट’

ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक, ‘ब्लास्ट’ 25 जून से नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. यह फिल्म अलग-अलग भाषाओं में रिलीज की जा रही है, ताकि दुनियाभर के दर्शक इसका लुत्फ उठा सकें. बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई और थिएटर में मिली अपार सफलता के बाद अब यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने आ रही है.

माइनिंग माफिया के खिलाफ एक परिवार की जंग

‘ब्लास्ट’ की कहानी राजाराम (अर्जुन सरजा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पेशे से एक मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं. राजाराम अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन तभी एक रसूखदार बिजनेसमैन उनके पूरे गांव को डराने-धमकाने की कोशिश करता है. यहीं से राजाराम के परिवार और माइनिंग माफिया के बीच एक खतरनाक जंग शुरू हो जाती है, जिसका सामना राजाराम अपनी हिम्मत और मार्शल आर्ट्स के दम पर करते हैं. डायरेक्टर सुभाष के. राज ने फिल्म में इमोशन्स और एक्शन का ऐसा तड़का लगाया है कि यह एक परफेक्ट फैमिली-मसाला एंटरटेनर बन पड़ी है.

रवि बस्रुर के संगीत और अर्जुन सरजा के एक्शन का जादू

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक है, जिसे ‘KGF’ फेम रवि बस्रुर ने तैयार किया है. उनके जादुई संगीत ने फिल्म के एक्शन सीन्स और भावुक पलों को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है. इसके साथ ही, अर्जुन सरजा ने पर्दे पर जो धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है, उसने उनके फैंस को उनका पुराना ‘एक्शन किंग’ वाला दौर याद दिला दिया.

वैसे, थिएटर में तो ‘ब्लास्ट’ अभी भी वीकेंड्स पर हाउसफुल चल रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ओटीटी की दुनिया में भी यह फिल्म वैसा ही जादू बिखेर पाती है या नहीं. आपको बता दें कि तमिल फिल्मों के अलावा अर्जुन सरजा ‘विरुन्नु’ जैसी कई ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं.

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