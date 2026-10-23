‘लॉयल हो और 10 जगह मुंह मारने वाला न हो..’, पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा ऐसा? इंटरनेट पर वीडियो वायरल

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी बहन जूही सिंह और अन्य सहेलियों संग दिख रही हैं. इस दौरान वह पति की क्वालिटीज पर बात करती हैं, जिसमें वह कहती हैं कि पति लॉयल होना चाहिए. इस बात पर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्होंने किसके लिए ऐसा कहा. तो चलिए जानते हैं.

ज्योति सिंह ने क्या कहा?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ज्योति सिंह अपनी बहन और सहेलियों के साथ दिख रही हैं, जिसमें सभी बिहारी संस्कृति के अनुसार सिंदूर लगा रखा है. वीडियो में ज्योति की बहन जूही की शादी को लेकर बातचीत हो रही है. इसी पर सभी बात कर रहे हैं कि पति कैसा होना चाहिए. उन्हीं में से एक ने कहा- हे माता हमारी सखी (जूही सिंह) की शादी करा दो. इस पर ज्योति सिंह कहती हैं कि नहीं माता, कोई अच्छा वर मिले तभी ब्याह हो, नहीं तो बिना शादी के भी ठीक है. इतना सुनने के बाद जूही सिंह सभी से बोलती हैं कि आप सब मनाइए कि उनका पति अच्छा हो.

ज्योति सिंह ने कहा- 10 जगह मुंह मारने वाला ना हो

वीडियो में ज्योति सिंह अपनी बहन के लिए माता रानी से अच्छे पति की कामना करती हैं. वह कहती हैं कि पति अमीर हो या न हो, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए और वह वफादार हो. साथ ही, वह ऐसा न हो जो कई जगह रिश्ते बनाए. इस दौरान उनकी एक सहेली भी मजाकिया अंदाज में कहती है कि वह अपनी बात से पलटने वाला नहीं होना चाहिए.

क्या पवन सिंह पर साधा निशाना?

आपको बता दें कि पूरे वीडियो के दौरान देखा गया कि ज्योति सिंह ने कहीं भी अपने पति और अभिनेता पवन सिंह का नाम नहीं लिया. यानि यह वीडियो उनसे जुड़ा नहीं है. लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही लोग पवन सिंह से इसे जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है.

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