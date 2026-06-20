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फिल्म ‘दो शिकारी’ में रेखा को बिस्वजीत ने जबरन किया था किस, एक्ट्रेस की सहमति के बिना शूट हुआ था सीन, इंटरव्यू में हुआ खुलासा

फिल्म 'दो शिकारी' में शूटिंग के दौरान बिस्वजीत ने तत्कालीन 15 वर्षीय नवोदित अभिनेत्री रेखा को उनकी सहमति के बिना ही उन्हें जबरदस्ती चूमा था. बिस्वजीत की बेटी पल्लवी चटर्जी ने एक साक्षात्कार में साफ शब्दों में अपने पिता के इस कृत्य का विरोध किया.

By: Shivangi Shukla | Published: June 20, 2026 4:56:25 PM IST

फिल्म 'दो शिकारी' में रेखा को बिस्वजीत ने जबरन किया था किस
फिल्म 'दो शिकारी' में रेखा को बिस्वजीत ने जबरन किया था किस


हाल ही में दिग्गज अभिनेता बिस्वजीत की बेटी पल्लवी चटर्जी ने बॉलीवुड के सबसे कुख्यात अध्यायों में से एक के बारे में बात की. पत्रकार विक्की लालवानी के साथ एक साक्षात्कार में, पल्लवी ने 1969 में फिल्म ‘अंजाना सफर’ (बाद में ‘दो शिकारी’ के रूप में रिलीज़ हुई) की शूटिंग के दौरान हुई विवादास्पद घटना का जिक्र किया.

बता दें कि इस फिल्म में शूटिंग के दौरान उनके पिता ने तत्कालीन 15 वर्षीय नवोदित अभिनेत्री रेखा को उनकी सहमति के बिना ही उन्हें जबरदस्ती चूमा था. फिल्म इंडस्ट्री में जहां परिवार के सदस्य अक्सर अपने बचाव में आगे आते हैं, पल्लवी ने साफ शब्दों में अपने पिता के इस कृत्य का विरोध किया.

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पल्लवी चटर्जी ने शेयर किया किस्सा 

पल्लवी से जब उनके पिता के इस किसिंग सीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ़-साफ़ कहा,”यह बिल्कुल गलत था, यह सही नहीं था, चाहे मेरे पिता ने किया हो या किसी और ने। उन्हें या तो ऐसा करने से मना कर देना चाहिए था या पहले रेखा की सहमति लेनी चाहिए थी. वह इसके लिए तैयार नहीं थीं, और जाहिर है, 15 या 16 साल की लड़की के लिए यह बहुत चौंकाने वाला होता.” पल्लवी ने आगे बताया कि उस समय दोनों परिवारों के बीच गहरा रिश्ता था. उन्होंने कहा, “रेखा हमारे घर आती थी और हम बचपन में साथ खेलते थे. हमारे परिवार बहुत करीब थे और हम एक-दूसरे के घर आते-जाते रहते थे. शायद पारिवारिक संबंध होने के कारण ही यह घटना उनके लिए और भी दर्दनाक थी.”

1969 में फिल्म की शूटिंग के दौरान जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई भयावह थी. उस समय, ‘सहमति’ शब्द फिल्म उद्योग की शब्दावली का हिस्सा भी नहीं था. जब फिल्म मीडिया ने उस समय इस पर रिपोर्टिंग की, तो उन्होंने इसे एक अश्लील हथकंडा बताया. रेखा का कैमरे पर शोषण किया गया, फिर भी किसी ने भी इस शब्द का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की.

बिस्वजीत ने निर्देशक पर लगाए थे आरोप 

बिस्वजीत के अनुसार फिल्म निर्देशक राजा ने ज़िद की थी कि वह रेखा को, जो उस समय पंद्रह साल से भी कम उम्र की थी, अचानक से चूम ले, जिससे वह चौंक गई. बिस्वजीत का कहना था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वह तो बस निर्देशक के निर्देशों का पालन कर रहे थे. बिस्वजीत ने स्वीकार करते हुए कहा था, “यह मेरे आनंद के लिए नहीं था, बल्कि फिल्म के लिए ज़रूरी था. रेखा को धोखा महसूस हुआ और वह बहुत गुस्से में थीं.” 

Tags: bollywoodentertainment
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