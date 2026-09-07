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‘जिस्म’ करने पर करियर खत्म होने का था डर, बिपाशा बसु ने फिर भी क्यों चुनी एडल्ट फिल्म? लोगों ने दी थी चेतावनी

Bipasha Basu: हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु ने खुलासा किया कि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि 'जिस्म' में अभिनय करने से उनका करियर बर्बाद हो जाएगा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 7, 2026 5:36:13 PM IST

बिपाशा बसु
बिपाशा बसु


अभिनेत्री बिपाशा बसु ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म ‘जिस्म’ करने से मना किया था. साथ ही कई लोगों ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने एडल्ट वाली फिल्म की तो उनका करियर खत्म हो जाएगा.  इसके बावजूद उन्होंने फिल्म करने का फैसला किया था. जानिए एक्ट्रेस ने क्या कहा. 

बिपाशा बसु ने क्या कहा?

एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने एले इंडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने 2003 में आई एडल्ट लव स्टोरी फिल्म ‘जिस्म’ में काम करने के अपने फैसले को याद किया. अभिनेत्री ने बताया, ‘फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी ने मुझसे कहा, ‘यह फिल्म मत करो.’ उन्होंने कहा कि अगर मैंने थोड़ी सी भी एडल्ट वाली फिल्म की तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा.’ उन्होंने आगे कहा, ‘लेकिन मेरा मानना ​​था कि मैं एक एडल्ट हूं. यह एक एडल्ट लव स्टोरी फिल्म है. इसे एक एडल्ट फिल्म के रूप में बनाया गया है. यह बच्चों के लिए नहीं है. मुझे उस फिल्म में सोनिया के किरदार के विभिन्न पहलू बहुत पसंद आए, और मुझे पता था कि मुझे यह फिल्म करनी ही है.’

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फिल्म में एक्ट्रेस के किरदार की हुई थी तारीफ

अभिनेत्री ने आगे बात करते हुए कहा कि फिल्म में उनके किरदार का लुक काफी मशहूर हो गया और एक चलन बन गया था. बिपाशा बसु ने बोला, ‘अचानक, लहराते बाल, कर्लिंग टोंग्स, गहरा काजल, सांवली त्वचा, सफेद कपड़े, समुद्र तट, सब कुछ बहुत लोकप्रिय हो गया. लुक पूरी तरह बदल गया और लोग बोल्डनेस को अपनाने लगे. इसलिए मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे उस समय हमारे उद्योग में महिलाओं के दिखने का नजरिया बेहतर तरीके से बदल गया.’

बिपाशा बसु का वर्कफ्रंट

अभिनेत्री बिपाशा बसु को आखिरी बार करण के साथ वेब सीरीज ‘डेंजरस’ में देखा गया था. विक्रम भट्ट द्वारा लिखित और भूषण पटेल द्वारा निर्देशित इस सीरीज से उन्होंने ओटीटी पर डेब्यू किया था. इसमें सोनाली राउत, नताशा सूरी, सुयश राय और नितिन अरोरा भी थे.

यह खबर भी पढ़ें: Drishyam 3: दिमाग घुमान आ रहे हैं अजय देवगन, इस दिन रिलीज होगा ‘दृश्यम 3’ का ट्रेलर; जानें तारीख

Tags: bipasha basuJism
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