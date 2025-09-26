जब बिस्तर पर लेटी बिपाशा बसु का एक्टर ने खींचा इनरवियर, फोटो सामने आई तो मच गई हाय-तौबा

Bipasha Basu Dino Morea Bold Photoshoot: 1990–2000 के बीच बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ने एंट्री की और फ़िल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफल रहीं. इनमें से एक बिपाशा बसु (Bipasha Basu) थीं जिन्होंने न सिर्फ अपने सांवले-सलोने रूप से दर्शकों का मन मोह लिया बल्कि अपने सेक्सी अंदाज़ से भी लाखों दिलों पर छुरियां चलाईं. आपको बता दें कि बिपाशा ने फ़िल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाया था. अपने बोल्ड और ब्यूटीफुल अंदाज़ के चलते उन्हें मॉडलिंग जगत में भी काफी सफलता मिली थी, बिपाशा ने अपने मॉडलिंग के दिनों में कई विज्ञापनों में भी काम किया था जिसमें से एक विज्ञापन काफी विवादों में आ गया था और कई महिला संगठनों से इसे बैन करने की मांग की थी.

अंडरवियर के एड में डीनो मोरिया के साथ दिखी थीं बिपाशा

जिस विज्ञापन के लिए कराए गए एक फोटोशूट की बात की जा रही है वो एक इंटरनेशनल अंडरवियर कंपनी के लिए बिपाशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड डीनो मोरिया (Dino Morea) के साथ करवाया था. दोनों उस वक्त रिलेशनशिप में थे. कैडिला नाम की स्विस इनरवियर कंपनी ने अपने विज्ञापन के लिए डीनो और बिपाशा के साथ फोटोशूट किया था. इसमें बिपाशा काउच पर बिकिनी पहने हुई लेटी नजर आ रही थीं जबकि डीनो अपने दांतों से उनकी पैंटी खींचते नजर आ रहे थे. जैसे ही ये फोटो सामने आया, लोगों ने बेहद आपत्तिजनक करार देते हुए बैन करने की मांग की.

विज्ञापन को इंडिया में कर दिया गया बैन

भारत के कई महिला संगठनों ने इस फोटोशूट को अश्लील करार देते हुए बैन लगाने की मांग की और नतीजतन इस विज्ञापन को भारत में बैन कर दिया गया. महिला संगठनों का तर्क था कि बिपाशा और डीनो के अंतरंग पलों को ऐसे विज्ञापन में दिखाना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखाने से बचना चाहिए. इस विज्ञापन पर हुए विवाद के तकरीबन तीन साल बाद बिपाशा ने फिल्म अजनबी से बॉलीवुड में एंट्री की थी. उन्होंने फिल्म जिस्म से बॉलीवुड में रातोंरात सफलता हासिल हुई थी जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में लंबा सफर तय किया.