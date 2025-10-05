बॉलीवुड ने बेची बिहार की ‘क्रिमिनल इमेज’? इन फिल्मों ने बनाया मोटा पैसा
बॉलीवुड ने बेची बिहार की ‘क्रिमिनल इमेज’? इन फिल्मों ने बनाया मोटा पैसा

Bollywood Movies On Bihar Crime: 'गंगाजल' से लेकर 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' तक, ऐसी तमाम बॉलीवुड फिल्में और वेब सीरीज हैं, जिसने बिहार की 'क्रिमिनल इमेज' को बार-बार दिखाकर बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर जमकर बिजनेस किया है.

Movies based on Bihar Crime
Movies based on Bihar Crime

Bihar Representation In Cinema: जब भी फिल्मों या वेब सीरीज में बिहार का जिक्र आता है, तो ज़्यादातर बार स्क्रीन पर बंदूक, अपहरण, माफिया और राजनीति का खून-खराबा ही नजर आता है. बॉलीवुड ने सालों से बिहार की इसी ‘क्रिमिनल इमेज’ को पर्दे पर बेचा और इसे ही एंटरटेनमेंट का पैकेज बना दिया. नतीजा यह हुआ कि एक पूरा प्रदेश अपनी असली पहचान शिक्षा, संस्कृति, साहित्य और आंदोलन से ज्यादा अपराध की कहानियों से जोड़कर देखा जाने लगा.

ऐसी ही कुछ फिल्मों की लिस्ट हम लाए हैं. बिहार की क्रिमिनल इमेज दिखाने वाली फिल्में और वेब सीरीज की लिस्ट पर एक नजर डालें.

1. गंगाजल (2003)

प्रकाश झा की यह फिल्म भ्रष्ट राजनीति और क्राइम पर बनी, लेकिन इसमें बिहार का रंग साफ झलकता है.

2. अपहरण (2005)

अपहरण उद्योग और अपराध को लेकर बनी यह फिल्म सीधे-सीधे बिहार की पहचान से जोड़ दी गई.

3. राजनीति (2010)

हालांकि यह एक पॉलिटिकल ड्रामा थी, मगर इसमें भी बिहार की राजनीति और अपराध का तड़का दिखाया गया.

4. गैंग्स ऑफ वासेपुर (2012)

धनबाद की कहानी होते हुए भी इसे बिहार-झारखंड की क्राइम बेल्ट से जोड़ा गया और लोगों के दिमाग में ‘बिहारी माफिया’ की इमेज बैठ गई.

5. खाकी: द बिहार चैप्टर (Netflix, 2022)

बिहार पुलिस और माफिया की टकराहट को बड़े पैमाने पर ग्लोरिफाई किया.

6. रंगबाज (2010)- (MX Player)

7. पंचायत (Prime Video, 2020)

हालांकि यह हल्की-फुल्की कॉमेडी-ड्रामा है, लेकिन कई बार इसमें भी बिहारी राजनीति और ग्रामीण अंधविश्वासों का मजाक उड़ता दिखता है.

8. मिर्ज़ापुर (2018)

भले ही कहानी उत्तर प्रदेश की कही जाती है, मगर दर्शकों ने इसे बिहार-यूपी क्राइम बेल्ट का चेहरा मान लिया.

9. जहानाबाद (2023)

11. जामताड़ा (2019)

