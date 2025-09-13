यूट्यूब की सबसे बोल्ड पिक्चर, जिसके इंटीमेट सीन पर हुआ बवाल, फ्लॉप के बाद भी मन नहीं भरेगा
यूट्यूब की सबसे बोल्ड पिक्चर, जिसके इंटीमेट सीन पर हुआ बवाल, फ्लॉप के बाद भी मन नहीं भरेगा

Bhouri Boldest Film On Youtube: ये फिल्म 9 साल पहले आई, जिसको पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, लेकिन ये दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे सीन थे, जिनको देखने के बाद महिलाओं को भी अनकंफर्टेबल फील होने लगा था.

Published: September 13, 2025

Bhouri The Boldest Picture: जब भी बॉलीवुड की सबसे बोल्ड फिल्मों का जिक्र होता है, भूरी (Bhouri) का नाम जरूर सामने आता है. साल 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म ने दर्शकों को चौंका दिया था. कारण था- गांव की औरत की कहानी को बेहद रियल और बोल्ड अंदाज में पेश करना.

फिल्म में दिखाया गया कि एक साधारण सी महिला कैसे समाज की घुटी हुई सोच और पुरुषों की गंदी नजरों से रोज लड़ती है. इस संघर्ष को दिखाने के लिए मेकर्स ने कई इंटीमेट और किसिंग सीन्स डाले, जो उस दौर के हिसाब से काफी बोल्ड माने गए. फिल्म को कई लोगों ने नजरअंदाज भी किया जिसका कारण उसके बोल्ड सीन्स थे.

जरूरत से ज्यादा एक्सपोज 

रिलीज के वक्त इस फिल्म ने खूब विवाद खड़े किए. कुछ लोगों ने इसे जरूरत से ज्यादा एक्सपोज कहा, तो कुछ ने इसे समाज की हकीकत का आईना. लेकिन जो भी हो, फिल्म ने अपनी जगह बना ली.

फ्लॉप होने के बाद भी हुई पॉपुलर फिल्म

थियेटर्स में भले ही भूरी ने कोई बड़ा बिजनेस नहीं किया, लेकिन यूट्यूब पर इसने रिकॉर्ड तोड़ व्यूज बटोरे. दर्शक आज भी इसे बार-बार देखते हैं और इसकी बोल्डनेस पर चर्चा करते हैं. असल में भूरी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, औरत की इज्जत क्या सिर्फ उसकी चुप्पी से जुड़ी है या उसकी आवाज से भी? यही कारण है कि यह फिल्म सिर्फ बोल्डनेस की वजह से नहीं, बल्कि अपने मैसेज की वजह से भी याद रखी जाती है. फ्लॉप के बाद भी इसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई.

इन सितारों ने किया काम 

इस फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आए थे. माशा पौर, रघुबीर यादव, शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, कुनीका, मोहन जोशी और विक्रांत राय जैसे सितारों ने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी. इसका निर्देशन जसबीर भाटी ने किया था, जबकि कहानी जगत भूषण सिंह और मंजीत महिपाल ने लिखी थी. 

