Bigg Boss 20 | Love Gill Scout OP: बिग बॉस 20 के घर के अंदर के ड्रामा ने एक और अचानक मोड़ ले लिया है. गेमर स्काउट OP ने गुल्लू से बातचीत के दौरान साथी कंटेस्टेंट लव गिल के बारे में चौंकाने वाली पर्सनल बातें करके नया विवाद खड़ा कर दिया है. उनकी नज़दीकियों, रोज़ाना की बातचीत और साथ बिताए समय के बारे में उनकी बातों ने एक बार फिर उनके उलझे हुए रिश्ते को सुर्खियों में ला दिया है. लेटेस्ट प्रोमो को खास तौर पर विवादित बनाने वाली बात यह है कि स्काउट ने सिर्फ़ अपनी दोस्ती के बारे में ही बात नहीं की. उन्होंने साथ बिताए समय के कई पर्सनल पलों के बारे में भी बताया, जिसमें लव का रोज़ाना के कामों में उनकी मदद करना भी शामिल है.

‘उसने मेरे अंडरगारमेंट्स भी धोए’: स्काउट

लेटेस्ट प्रोमो में, स्काउट OP को गुल्लू से लव गिल के बारे में बात करते देखा जा सकता है. अपनी निराशा ज़ाहिर करते हुए, वो याद करते हैं कि लव ने कथित तौर पर घर के अंदर उन्हें कितना ध्यान दिया था. स्काउट का कहना है कि लव यह चेक करती थी कि उसने समय पर खाना खाया है या नहीं और वो अपना ख्याल रख रहा है या नहीं. वो यह भी बताता है कि लव ने उसके सिर में तेल लगाने के लिए कहा था, जिसके बाद उसने कथित तौर पर रेगुलर ऐसा करना शुरू कर दिया. लेकिन, बातचीत तब अचानक बदल जाती है जब स्काउट एक पर्सनल बात कहती है, और दावा करता है कि लव ने उसके अंडरगारमेंट्स भी धोए थे. उसके बयान ने नेशनल टेलीविज़न पर बताई गई डिटेल्स की वजह से ध्यान खींचा है. इस बातचीत ने उनके रिश्ते की सीमाओं के बारे में भी नई चर्चाएँ शुरू कर दी हैं.

Tomorrow Promo: Scout OP talking about Love Gill with Gullu @HotstarReality https://t.co/1gIynhGeAb — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 25, 2026

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स्काउट ने बेडरूम में उनकी नज़दीकियों का इशारा दिया

प्रोमो तब और भी चर्चा में आ जाता है जब स्काउट उन पलों के बारे में बताती है जब दोनों एक बिस्तर पर एक साथ थे. गुल्लू से बात करते हुए, स्काउट कथित तौर पर कहता है कि लव उसके बगल में लेट जाती थी और लगभग 30 सेकंड तक उसे देखती थी. फिर वो एक आपत्तिजनक बात कहता है और कहता है कि उसके व्यवहार से उसे कुछ इशारे मिले. ये स्काउट के दावे और उनकी बातचीत का उसका मतलब है. प्रोमो अलग से लव गिल के इरादों को साबित नहीं करता है या उन पलों का मतलब कन्फर्म नहीं करता है.

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