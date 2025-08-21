Home > मनोरंजन > Birthday Special: ग्लैमर की चकाचौंध छोड़ अचानक स्पिरिचुअलिटी को अपनाने वाली इस एक्ट्रेस की स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं

Birthday Special: ग्लैमर की चकाचौंध छोड़ अचानक स्पिरिचुअलिटी को अपनाने वाली इस एक्ट्रेस की स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं

Happy Birthday Sana Khan: बिग बॉस और फिल्मों से ग्लैमर की पहचान बनाने वाली सना खान ने अचानक शोबिज छोड़ सबको चौंका दिया था। आज उनके जन्मदिन पर जानिए उनकी फिल्मों से लेकर निजी जिंदगी तक की दिलचस्प कहानी।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 21, 2025 14:36:29 IST

Sana Khan Birthday
Sana Khan Birthday

Sana Khan Birthday: जिन्होंने तमिल, तेलुगु से लेकर हिंदी फिल्मों तक अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा… रेड कार्पेट पर जिनकी खूबसूरती की चर्चा होती थी… वो अचानक लाइमलाइट से दूर क्यों चली गईं? जी हां, हम बात कर रहे हैं सना खान की, जिनका आज जन्मदिन है। सना की जिंदगी में उतार-चढ़ाव ऐसे रहे कि उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। तो आज हम उनकी लाइफ के कुछ यादगार पलों को आपके साथ शेयर करेंगे।

ग्लैमर की उड़ान

सना ने 2005 में फिल्म “ये है हाई सोसाइटी” से शुरुआत की। शुरुआत भले ही छोटी रही हो, लेकिन जल्द ही उन्होंने तमिल फिल्मों में पहचान बनाई। फिल्म “सिलम्बत्तम” में उनका किरदार ‘जाणू’ सुपरहिट रहा और इसके लिए उन्हें अवॉर्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने पांच भाषाओं में करीब 18 फिल्में कीं और धीरे-धीरे खुद को एक बड़ी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल कर लिया।

बिग बॉस से मिली पहचान

सना को असली स्टारडम मिला बिग बॉस 6 से। शो में उनकी मासूमियत और अंदाज ने लोगों को दीवाना बना दिया। उस वक्त सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें और स्टाइल काफी ट्रेंड करने लगे।

 कौन है उत्सव दहिया? जिसने एक गाने के माध्यम से बजा दी अपूर्वा मखीजा की बैंड, अब क्या करेंगी Rebel Kid

विवादों की छाया नाम

हालांकि, इस सफर में विवाद भी साथ रहे। कभी किसी ऐड पर सवाल उठे, तो कभी कानूनी मामले सामने आए। बावजूद इसके, सना ने खुद को साबित किया और आगे बढ़ती रहीं।

सबको चौंकाने वाला फैसला

साल 2020 में सना खान ने अचानक फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका कहना था कि अब वे अपनी जिंदगी अल्लाह की राह पर चलकर बिताना चाहती हैं।

इसी साल उन्होंने मुफ्ती अनस सईद से शादी कर ली और अब वे अपनी फैमिली और स्पिरिचुअल लाइफ के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं।

हॉटनेस देख छूट जाते हैं फैंस के पसीने, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद और भी ग्लैमरस हुई ये हसीना

ग्लैमर से सादगी तक



कभी स्टाइलिश गाउन और ग्लैमरस लुक से लोगों का दिल जीतने वाली सना, आज हिजाब और सादगी में नजर आती हैं। उनका ये बदलाव कई लोगों के लिए प्रेरणा है कि जिंदगी में असली सुकून कहां है।

Tags: sana
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
Birthday Special: ग्लैमर की चकाचौंध छोड़ अचानक स्पिरिचुअलिटी को अपनाने वाली इस एक्ट्रेस की स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Birthday Special: ग्लैमर की चकाचौंध छोड़ अचानक स्पिरिचुअलिटी को अपनाने वाली इस एक्ट्रेस की स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Birthday Special: ग्लैमर की चकाचौंध छोड़ अचानक स्पिरिचुअलिटी को अपनाने वाली इस एक्ट्रेस की स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं
Birthday Special: ग्लैमर की चकाचौंध छोड़ अचानक स्पिरिचुअलिटी को अपनाने वाली इस एक्ट्रेस की स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं
Birthday Special: ग्लैमर की चकाचौंध छोड़ अचानक स्पिरिचुअलिटी को अपनाने वाली इस एक्ट्रेस की स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं
Birthday Special: ग्लैमर की चकाचौंध छोड़ अचानक स्पिरिचुअलिटी को अपनाने वाली इस एक्ट्रेस की स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?