‘बिग बॉस 16’ फेम Shiv Thakare ने रचाई शादी, मिस्ट्री गर्ल संग लिए सात फेरे; फोटो शेयर कर बोले ‘Finally’

Shiv Thakare Shares Photo With Mystery Girl: ‘बिग बॉस 16’ फेम शिव ठाकरे अक्सर अपने अंदाज से सुर्खियां बटोर लेते हैं. शिव ठाकरे ने ‘बिग बॉस मराठी’ में जीत दर्ज करने के बाद बिग बॉस 16 में भी फिनाले में अपनी जगह बनाई थी. शिव ठाकरे रियलिटी शो के मास्टर बन चुके हैं. अब वह एक्टिंग की दुनिया में अपना हाथ आजमा रहे हैं. लेकिन, इन सबके बीच शिव ठाकरे ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है. जिसे देख लोग हैरान रह गए हैं. तस्वीर में शिव एक लड़की के साथ नजर आ रहे हैं. जिसमें उन्होंने साड़ी पहनी हुई है और शिव ठाकरे का हाथ थामा हुआ है. हालांकि, तस्वीर में लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा है.

शिव ठाकरे ने की शादी

शिव ठाकरे (Shiv Thakare) की ये फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है. तस्वीर पोस्ट कर शिव ने कैप्शन में लिखा “आखिरकार….” शिव ठाकरे के फैंस तस्वीर देख अटकलें लगानी शुरु कर दी है, कि उन्होंने गुपचुप शादी कर ली है. विक्की जैन और आकांक्षा पुरी ने तो उन्हें बधाई तक दे डाली है. सोशल मीडिया यूजर्स भी कमेंट कर शिव ठाकरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं.

शिव ठाकरे को फैंस ने दी बधाई

शिव ठाकरे (Shiv Thakare) की इस तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा -मजाक अच्छा है. दूसरे यूजर ने लिखा – ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शूटिंग है और शिव बस चिढ़ा रहा होगा. वो कब मजाक करता है कब सच होता है पता नहीं चलता. सच है तो बधाई हो दादा आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो. एक और यूजर ने लिखा – शूट वाला कॉन्ग्रेचुलेशन. ‘बिग बॉस 16’ फेम शिव की तरफ से अभी इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है.