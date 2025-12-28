कौन हैं बिग बॉस की वो मशहूर कंटेस्टेंट? जिन्हें सर्जरी के बाद झेलनी पड़ी बॉडी शेमिंग

Priyanka Chahar Choudhary News: ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss) एक ऐसा शो है जहां कंटस्टेंट्स को लिमिटेड रिसोर्स में गुजारा करना पड़ता है. घर वालों को कभी-कभी ठीक से राशन भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका वजन भी कम हो जाता है. बिग बॉस के खत्म होने के बाद कई प्रतिभागियों का वजन काफी कम हो गया था. इनमें ‘उदारियां’’ फेम एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी भी शामिल हैं, जिन्हें अपने कम होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

प्रियंका आजकल एकता कपूर के शो ‘नागिन’ सीजन 7 में नजर आ रही हैं. वह काफी समय बाद कैमरे के सामने आई हैं.

बिग बॉस 16 के बाद प्रियंका का पहला शो कौन सा है? (What is Priyanka’s first show after Bigg Boss 16?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ‘बिग बॉस’ सीजन 16 के बाद प्रियंका का यह पहला शो है. प्रियंका ने News18 को बताया कि सलमान खान के शो के बाद उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उनका वज़न काफी कम हो गया था. इसके बाद जब उनकी सर्जरी हुई तो उन्हें बहुत कम भूख लगने लगी, जिसकी वजह से वह और भी पतली हो गईं. इस बारे में प्रियंका जानकारी देते हुए बतातीं हैं कि इस दौरान उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा.

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मुझे बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा. बिग बॉस में मैं बहुत पतली हो गई थी. और पिछले साल मेरा एक ऑपरेशन हुआ था. उसके बाद मैं पूरे साल दवाइयों पर थी. उन दवाइयों ने मेरी भूख पूरी तरह से खत्म कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा वज़न कम होता रहा.

लोग मुझसे कहते रहते थे कुछ खा लो: प्रियंका (People kept telling me to eat something: Priyanka)

प्रियंका आगे जानकारी देते हुए बताती हैं कि उस समय जब मेरा वजन कम हो रहा था, लोग मुझसे कहते रहते थे कि कुछ खा लो. और मैं मन ही मन सोचती थी. अरे तुम्हें पता भी है कि मैं किस दौर से गुज़र रही हूं? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं, कभी भी किसी के लुक्स या वज़न पर कमेंट न करें. अगर आप उनकी तारीफ नहीं कर सकते, तो बस चुप रहें, कुछ भी न कहें.

यह ध्यान देने वाली बात है कि ‘बिग बॉस 16’ के बाद और ‘नागिन 7’ से पहले प्रियंका ने ‘दस जून की रात’ नाम की एक मिनी-सीरीज में काम किया था, जिसे एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था. इसमें वह तुषार कपूर के साथ नजर आई थीं. हालांकि, यह सीरीज ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई. अब प्रियंका ‘नागिन’ जैसे हिट शो से जुड़ गई हैं. देखते हैं कि वह इसमें चमक पाएंगी या नहीं.