वायरल हुई Ajaz Khan की ऐसी चैट, पड़ते ही उड़ जाएंगे होश; फैंस को भी नहीं होगा यकीन

Bigg Boss 7 Fame Ajaz Khan: बिग बॉस 7 के कंटेस्टेंट एजाज खान के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ उनकी कथित चैट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर लीक हो गए. फिट वर्षा ने उनके साथ चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करके रियलिटी शो स्टार को एक्सपोज़ किया.

By: Preeti Rajput | Published: January 19, 2026 2:03:07 PM IST

वायरल हुई Ajaz Khan की ऐसी चैट, पड़ते ही उड़ जाएंगे होश; फैंस को भी नहीं होगा यकीन


Bigg Boss 7 Fame Ajaz Khan: बिग बॉस 7 के कंटेस्टेंट एजाज खान सुर्खियों में हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर के साथ उनकी कथित चैट के स्क्रीनशॉट लीक हो गए. दिल्ली की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फिट वर्षा ने उनकी चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करके रियलिटी शो स्टार का पर्दाफाश किया. एजाज ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, और फैंस इस पर सवाल उठा रहे हैं.

वर्षा ने खोला एजाज का राज 

वीडियो में, वर्षा ने रील पर एक टेक्स्ट लिखा था, “जब सब लोग लोगों को एक्सपोज़ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बिग बॉस कंटेस्टेंट को एक्सपोज़ कर दूं.” इसके बाद वीडियो में उनकी चैट के स्क्रीनशॉट दिखाए गए. वीडियो में, एजाज ने कथित तौर पर उन्हें मैसेज किया, “तुम दिल्ली से हो. मैं दिल्ली में हूं,” और फिर अपना फोन नंबर शेयर किया. स्क्रीनशॉट के अनुसार, वर्षा ने पूछा कि वह अपना व्हाट्सएप नंबर क्यों भेज रहे हैं. 

क्या बोले एजाज खान? 

स्क्रीनशॉट में, एजाज ने कथित तौर पर जवाब दिया, “बात करने के लिए. हम साथ में कुछ कर सकते हैं. मैं दिल्ली में हूं.” बातचीत तब खत्म हुई जब वर्षा ने उनसे “चले जाओ”. इस फिटनेस इन्फ्लुएंसर के अपने प्लेटफॉर्म पर लगभग 80,000 फॉलोअर्स हैं. जैसे ही उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, यह वायरल हो गया, और नेटिज़न्स ने एजाज के व्यवहार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया.

लोगों ने की जमकर तारीफ

सोशल मीडिया यूजर वर्षा के हौसलों की खूब तारीफ की है. हालांकि, अब तक पूरे विवाद पर एजाज खान या उनकी पत्नी का कोई रिएक्शन नहीं आया है. 

कौन है वर्षा?

वर्षा की बात करें तो वह एक दिल्ली बेस्ड इंफ्लूएंसर हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 80 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वर्षा फिटनेस जर्नी, डांस वीडियो, ट्रेवलिंग और लाइफस्टाइल कंटेंट बनाने के लिए जानी जाती है. 
  

